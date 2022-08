La sequera i les altes temperatures avancen la collita de la figa

Les altes temperatures i la sequera a les Illes continua condicionant la collita dels fruits de temporada com la figa. A Son Mut Nou, un camp d'experimentació de Llucmajor, s'ha avançat la seva collita.

Collita avançada

Són més de mil quatre-centes les varietats de figa que podem trobar a Son Mut Nou. Algunes són autòctones i les altres de 64 països del món. Tot i la calor i la sequera que han fet avançar la temporada, la collita ha estat abundosa i de qualitat.

“Molta producció de figa petita però sucrosa“

Montserrat Pons i Boscana, propietari de Son Mut Nou, explica que la recol·lecció de les figues flor, les de juny, "ha estat nefasta, molt poques figues". En canvi, les agostenques, diu, encara que siguin petites, la collita ha estat molt adient, ja que "ha estat molta producció de figa petita però sucrosa".

Tot i així, enguany, conta Montserrat, s'ha arribat a duplicar la producció d'algunes varietats com la Bordissot Blanca-Negra o la Paratjal rimada, a les que no només no ha afectat la calor, sinó que són encara més bones.

Pons i Boscana lamenta que moltes de les varietats de la figa collides han sofert per la situació climatològica de les Illes, però també ha afirmat que n'hi ha d'algunes que no han notat la sequera, "al contrari, han estat molt resistents".

“Tampoc havíem tingut mai un any tan atípic com enguany“

Encara que, reconeix, és una situació que no tenien estudiada massa bé "perquè tampoc havíem tingut mai un any tan atípic com enguany".