Les Balears es vesteixen de festa per Sant Bartomeu després de dos anys

L'estiu postpandèmia ens està deixant imatges d'autèntica celebració i emoció per les festes i tradicions populars. Després de dos anys sense poder celebrar-ne, o fer-ho, però amb restriccions, les ganes han tornat més que mai.

Aquesta setmana dos municipis de les Illes estan celebrant la Festa de Sant Bartomeu d'una manera especial. Es tracta de Montuïri, a Mallorca, i Ferreries, a Menorca.

Tornen els cossiers a Montuïri

“Hem intentat seguir la tradició aquests dos anys, de manera televisada, però no es viu igual que en directe“

A Montuïri, ahir horabaixa no hi cabia ningú, a uns carrers i una plaça plens de veïns esperant el gran moment de veure ballar els cossiers. Feia dos anys que les festes no tenien la seva màgia.

"Teníem moltes ganes de reviure aquesta festa que és molt especial pels montuïrers", "Hem intentat seguir la tradició aquests dos anys, de manera televisada, però no es viu igual que en directe" contaven a TVE Balears dues veïnes del poble.

Passades les sis i mitja, i acompanyats del flabiol i les xeremies, arribaren a la plaça els cossiers, la dama i també el dimoni fent de les seves, obrint-se pas enmig de la multitud. I després arribà el moment més esperat, el moment dels balls ancestrals.

A continuació, assistiren a l'església a les completes i la benedicció de l'alfabeguera, que segons diu la dita, purifica l'ambient i lleva els mals olors. Més tard, la festa continuava en els carrers, ningú se'n volia anar a ca seva.