A ple estiu són molts els banyistes que pugen o desembarquen als illots. És per aquest motiu que els ecologistes del Grup Ornitològic Balear han engegat una campanya per a demanar que no hi pugem, ja que asseguren que la pressió humana pot fer malbé aquests fràgils ecosistemes.

L'accés s'hi ha popularitzat Accedir-hi nedant, botar des de les seves roques o encerclar-los amb llanxes són pràctiques que es poden observar de manera habitual als illots més propers a la costa i als darrers anys ha incrementat la pujada als illots gràcies a la popularitat dels caiacs i les taules de pàdel surf que permeten d'accedir-hi amb mitjans rudimentaris. En aquests moments es registra presència humana a gairebé tots els illots de les Balears durant tot l'estiu.

En pocs metres, espècies úniques al món Lluny de ser una atracció per a banyistes, els illots balears són la llar de tot un conjunt d'espècies de fauna i de flora que, sovint, no es pot trobar enlloc més de les Balears ni de la resta del món. Aus marines com el virot petit o el corb marí són algunes de les espècies que depenen dels illots per a viure, reproduir-se i migrar, però les sargantanes són els exemplars més emblemàtics del valor ecològic dels illots. Les sargantanes (encara presents a les Pitiüses) es varen extingir de Mallorca i Menorca, però encara perviuen als illots que les envolten.