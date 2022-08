Augmenta un 200% la demanda de camions d'aigua a Mallorca

Les altes temperatures i la calor no donen treva a les Illes, que continuen lluitant contra la sequera. Són molts els pobles que recorren a negocis com el de Gabriel, encarregats de proveir aigua tant a ajuntaments com a particulars. Al seu cas, aquest estiu, la demanda s'ha multiplicat en un 200% respecte a l'any passat.

En el cas dels Ajuntaments, carreguen els camions amb aigua dessalada. El propietari d'Aigo Bona, Gabriel Cabanellas, explica que els carreguen a un dipòsit especialitzat on els envia Sanitat. "Anam on ens diuen que hem d'anar a carregar l'aigua, és una aigua que ve de la mar i que es dessala".

Aquests darrers solen usar-se per a proveir a Ajuntaments de per tota Mallorca : 14.000 litres d'aigua que serviran per a pal·liar la manca de recursos hídrics dels Ajuntaments mallorquins, sobretot de l'interior.

L'empresa Aigo Bona compta amb dos tipus de camions . El més petit pot arribar a carregar 12 tones d'aigua , dedicat a arribar a zones on el pas és més estret i per càrregues a particulars. Igualment, compten amb uns altres de més grans . Aquests poden tenir diferents càrregues, des de 6 fins a 14 tones d'aigua.

En el cas dels particulars, ens conta Gabriel, també s'ha notat aquesta falta d'aigua provocada per les altes temperatures. Explica que si abans demanaven un camió a la setmana, "ara, el mateix client, demana de dos a tres camions per setmana".

A més d'Ajuntaments, també proveeixen a particulars de tota l'illa. Per ells, en canvi, carreguen els camions amb aigua de pou . "Per als particulars tenim els pous privats, un dels pous amb la millor aigua de Mallorca és un pou de Gènova on solem anar a carregar", assegura Cabanellas.

Demanda d'aigua

L'estiu del 2022 ha estat especialment calorós i sec. Això ha fet que la demanda d'aigua s'hagi multiplicat, per a Aigo Bona, en un 200% respecte a l'any passat. Principalment, s'usa per al consum humà: per cuinar, per beure i per rentar-se. Encara que també es fa servir per a reg, piscines i, en alguns casos, per festes d'estiu.

“Mai havíem vist un estiu com aquest i mai havíem vist una demanda tan exagerada ni tan necessitada com aquesta“

Cabanellas es mostra content per les bones xifres, ja que suposa un benefici clar per a la seva empresa. Així i tot, també diu estar preocupat per la situació. "És un poc preocupant, mai havíem vist un estiu com aquest i mai havíem vist una demanda tan exagerada ni tan necessitada com aquesta".

La demanda d'aigua en camions començarà baixar el mes que ve, però el que ja és segur és que l'estiu del 2022 serà de rècords.