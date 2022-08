Cuando se cumplen siete meses desde que apareciese el cuerpo de Esther López en Traspinedo, Valladolid, hay novedades en el caso. Un nuevo informe de la Guardia Civil corrobora la presencia de restos de ADN de la víctima dentro del maletero del coche de Óscar, el principal sospechoso. Ante las nuevas informaciones, la familia de la joven pide la detención, a través de un comunicado, de Óscar, la última persona que vio con vida a la joven de 35 años.

¿Dónde se hallan los restos de ADN?

Según los informes de los investigadores, Esther no ocupó solo el asiento del copiloto: su ADN, aparece en el maletero. Algo que Óscar niega: "Es imposible porque yo el maletero no lo he abierto. El coche sí estuvo en la puerta del bar donde estuvimos tomando una cerveza, pero nada más".

En concreto, han hallado restos de la joven en el lateral derecho de la moqueta, en la parte más interna del maletero. Una zona de difícil acceso. Su perfil genético también aparece en la chaqueta del sospechoso. Además, han encontrado un pelo que genéticamente está relacionado con la víctima. Sin embargo, ni en el paragolpes, ni en el embellecedor, ni en la zona frontal, hay restos de Esther: "Yo lavar el coche, no lo he lavado ni aspirado", relataba Óscar ante la jueza.

01.31 min Caso Esther López: el GPS del coche de Óscar fue manipulado

Lo que sí se evidencia en el vehículo son golpes, abolladuras en la parte delantera derecha, que coinciden con cada una de las lesiones que tenía Esther tras ser atropellada. Algo que Óscar vuelve a negar: "Yo el coche lo tenía intacto, sin ningún rayón. Ni ha tenido un golpe, ni nada".

Ahora, la siguiente clave la podría dar el ordenador del coche. Una información que podría ser muy importante para arrojar luz a un caso todavía rodeado de muchas incógnitas.