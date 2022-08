Biden exige a los gobernadores que permitan el aborto si hay riesgo para la madre

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha advertido este viernes a los gobernadores de los estados que están restringiendo el aborto que deben permitir esta práctica cuando la vida de la madre esté en riesgo.

El secretario de Salud, Xavier Becerra, ha enviado una carta a los gobernadores recordándoles que las leyes que aprueben tienen que cumplir las normas federales que garantizan la protección de la salud de las mujeres.

“Dear Governors,



Making abortion a crime does NOT protect patients.



Read the full letter @BrooksLasureCMS and I sent to Governors today on behalf of @HHSGov and @POTUS: https://t.co/lWoowWrUuf pic.twitter.com/fcnznXPtBo“