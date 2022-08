'Fire of love', la volcánica pasión de Katia y Maurice Krafft

“Katia, yo y los volcanes somos una historia de amor” escribió el famoso vulcanólogo Maurice Krafft sobre la pasión que ambos sentían por este fenómeno de la naturaleza. Una pasión que nos contagia el maravilloso documental Fire of love, de Sara Dosa (The Last Season), una auténtica joya que recrea la historia de la pareja usando las espectaculares imágenes que grabaron de volcanes en erupción. Un documental que ha sido premiado en Sundance y Barcelona, que suena para los Oscar, y que se estrena en cines este viernes, 26 de agosto.

Durante 25 años (1966-1991), Katia y Maurice Krafft recorrieron el planeta para grabar volcanes en erupción y aprender todo lo que pudieron sobre ellos, lo que les convirtió en unas celebridades, sobre todo en Francia. Llegaban a meterse en los cráteres en erupción, por lo que preguntamos a Sara si cree que fueron unos visionarios o unos temerarios: “Creo que las dos cosas y mucho más, eran artistas, escritores, cineastas, filósofos, intelectuales, divulgadores… Para mí, eran unas personas capaces de entender su lugar en el cosmos. Y, a nivel personal, han sido como mis guías, he aprendido mucho de ellos. Sobre todo he aprendido lo que significa vivir la vida con un propósito, y guiarse por el amor”.

Imágenes espectaculares, amor y humor Katia era geoquímica y Maurice geólogo. En 1966 se enamoraron y decidieron pasar el resto de su vida viajando por todo el mundo para estudiar las erupciones de los volcanes. Zaire, Hawaii, Indonesia, Estados Unidos, Japón... Maurice filmaba en 16mm y Katia hacía fotos a pie de los cráteres. Nunca se habían visto unas imágenes similares, por lo que enseguida se hicieron famosos. Fire of love está montado a partir de 200 horas de material de archivo inédito y de las notas y escritos personales de Katia y Maurice, además de entrevistas con ambos. Un excepcional documento que nos descubre la historia de amor de dos pioneros que entregaron su vida al estudio de los volcanes. Pero, aparte de Francia, hoy no son tan recordados como deberían, por eso preguntamos a Sara cómo descubrió a estos personajes. “Estaba investigando para mi anterior documental, The Seer & The Unseen (2019), que es la historia de una mujer islandesa que se comunica con el espíritu de la naturaleza. Y necesitábamos imágenes de archivo de volcanes en erupción, para mostrar que la tierra es una cosa viva y mágica. Y había muy poca gente que hubiera grabado imágenes de volcanes en erupción en los años 70, la época que estábamos buscando”. “Así los encontré y enseguida quedé fascinada por las espectaculares imágenes que habían grabado, con los limitados medios de la época –añade-. Pero solo fue a partir de escuchar a Katia y Maurice, de descubrir ese amor que se tenían, de conocer lo divertidos que eran y cómo compartieron esa pasión por los volcanes… cuando descubrí esa parte personal fue cuando decidí que había una historia que merecía la pena ser contada”. Katia y Maurice Krafft

Volcanes, filosofía, ciencia y poesía Sara Dosa suele meter mucha poesía en sus imágenes y en el off de sus documentales. Y Fire of love no es una excepción: “Fue un enorme reto encontrar un equilibrio entre la narración y esas espectaculares imágenes –confiesa-. Al principio queríamos utilizar únicamente las palabras de ellos. Pero el archivo donde aparecían juntos y hablando era limitado, así que tuvimos que añadir esa voz en off de la cineasta Miranda July (Kajillionairi), que, además de narrar la historia, también nos plantea preguntas, algunas filosóficas”. “Eso se debe a que descubrí que en sus películas, en sus imágenes, Katia y Maurice tienen una gran influencia de la Nouvelle Vague francesa, y eso es algo que quisimos incluir en el documental –añade la cineasta-. Además, también eran filósofos, escritores y poetas. Y en sus libros planteaban al lector infinidad de preguntas sobre la existencia y el existencialismo. El gran escritor Eugène Ionesco (1909-1994) escribió el prólogo de uno de sus libros, Los Volcanes (1975). Eso te da una idea de hasta qué punto introducían la filosofía en sus libros. Por eso decidimos que nuestra narración mezclase la ciencia y la poesía. Es verdad que es una mezcla muy complicada, pero siempre los utilizamos como guías, para mantenernos fieles a su espíritu”. Fotograma de 'Fire of love'

“Querían vivir su vida acorde con los ritmos de la tierra” En un momento del documental, Katia y Maurice Krafft confiesan que decidieron sacrificar su vida privada, e incluso renunciaron a tener hijos por ese amor a los volcanes. “Estaban absolutamente enamorados del mundo de los volcanes y la aventura que rodeaba a todas esas expediciones –nos explica Sara-. Así que construyeron su vida alrededor de esa obsesión. Ellos aseguraban que querían 'vivir una vida acorde con los ritmos de la tierra'; es decir, sin responsabilidades, sin horarios, sin hijos, sin un jefe… Una vida más natural. Y es verdad que sacrificaron muchas cosas para seguir y perseguir a los volcanes. Ellos mismos se denominaban como ‘corredores de volcanes’”. “Pero –añade la cineasta-, hay un punto de inflexión en su vida donde empiezan a comprender el poder destructivo de los volcanes. Es entonces cuando empiezan a construir unas relaciones humanas más profundas con los equipos con los que trabajan y se empiezan a ver a sí mismos un poco más como comunicadores, como contadores de historias. Para intentar transmitir a los demás parte de sus conocimientos sobre los volcanes y que la gente también se apasione por el tema”. “Y después de la erupción del volcán Nevado del Ruiz en Colombia (13 de noviembre de 1985), donde murieron 25.000 personas, sintieron la responsabilidad añadida de intentar educar a la sociedad sobre el poder y el peligro de los volcanes. Así que sí, creo que hay una evolución clara en su trabajo, que cada vez se vuelve más responsable”. Katia Krafft con un traje protector