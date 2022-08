Indemnitzacions de fins a 600 euros: els drets dels passatgers afectats per les vagues aèries

Ryanair, EasyJet i Ibèria Express són algunes de les aerolínies que estan fent vaga aquest estiu. Els treballadors aturen per reivindicar els seus drets, però també hi ha milers de passatgers afectats que no poden volar o que per fer-ho han d'esperar hores als aeroports. Només a les Balears des de principi d'any s'han cancel·lat 525 vols i hi ha hagut més de 14.400 vols amb retard. Són xifres d'AirHelp, una organització internacional de dret dels passatgers aeris.

Quins són els drets dels passatgers? “Per aconseguir rebre les compensacions és important fer una reclamació a la companyia“ Quan tenim dret a rebre una compensació econòmica si han retardat el vol? Aquest és un dels dubtes més freqüents entre els passatgers afectats per les vagues d'aquest estiu. Però no tots tenen dret a una compensació, el temps d'espera és un dels factors claus. Els passatgers afectats per un retard de tres o més hores tenen dret a un transport alternatiu. Si el retard supera les cinc hores l'aerolínia també està obligada a retornar el preu total del bitllet i si és necessari han de proporcionar allotjament. Ante la huelga de EasyJet y Ryanair: ¿qué pueden hacer los viajeros afectados? ¿Tienen derecho a indemnización? RTVE.es

Les compensacions econòmiques “Poden arribar fins als 600 euros, dependrà de la distància vol i les hores d'espera“ Les indemnitzacions poden arribar als 600 euros per cada passatger afectat. Es calcula en funció de la durada del vol, el temps d'espera i el motiu del retard o cancel·lació. Segons la llei europea les aerolínies hauran de pagar 250 euros a cada persona en el cas de vols cancel·lats a destinacions que estiguin a menys de 1.500 quilòmetres. Si són vols amb una distància major la compensació econòmica augmentarà fins a 400 euros per passatger. Només a les Balears des de principi d'any més de 143.000 passatgers han generat el dret a una compensació. Però no tots la demanen o tenen clar com funciona. Ante la pérdida de mi maleta en el aeropuerto: ¿cómo puedo reclamar? ¿Tengo derecho a indemnización? RUTH DRAKE