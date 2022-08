Un tribunal de Arabia Saudí ha condenado a Salma al-Chehab a 34 años de prisión por "brindar ayuda" a través de sus tuits a opositores políticos que buscaban "perturbar el orden público", según un documento judicial.

ALQST, la organización independiente que trabaja para defender los derechos humanos en Arabia Saudita y con sede en Londres, ha denunciado en un comunicado que se le ha impuesto "la pena de prisión más larga jamás impuesta por las autoridades saudíes a un activista que manifiesta su opinión de forma pacífica". Recuerdan que se trata de un contexto donde la "represión ya es excesivamente dura".

“In the #Saudi authorities’ longest prison sentence ever for a peaceful activist, the Specialised Criminal Court of Appeal on 9 August handed down terms totalling 34 years without suspension to women’s rights campaigner Salma al-Shehab. #SaudiArabiahttps://t.co/3bRLwqioec pic.twitter.com/fYgVrATNFX“