El que fuera abogado personal de Donald Trump, y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, está siendo investigado en el estado de Georgia por su implicación en los intentos del expresidente estadounidense de invalidar las elecciones de 2020, en las que perdió ante el actual mandatario del país, el demócrata, Joe Biden.

Giuliani, cuyas teorías conspiratorias sobre una presunta interferencia a favor de los demócratas en los comicios han sido objeto de la investigación criminal que lidera la fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, tendrá que comparecer esta tarde ante un gran jurado en la localidad de Atlanta (Georgia).

Su abogado reveló en una entrevista en 'The New York Times' que el exalcalde de Nueva York está siendo investigado y que, probablemente, no declarará sobre las conversaciones que tuvo con Trump.