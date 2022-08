Preocupación no marisqueo polo descenso da produtividade das rías

As mariscadoras notan unha baixada importante dos recursos. Xa dende hai uns anos. Gloria Rivas, á que atopamos recollendo ameixa en Cesantes, en Redondela, confírmao: “Cada vez hai menos, crece pouco, aparece moita morta... Non sei se será a calor, non sei”.

As mariscadoras de Redondela, coma as de outras confrarías, dedican tempo e cartos a traballar os areais, a sementalos, pero os bivalbos ou non medran, ou morren.

Á espera de estudos Nuria Novelle, tamén mariscadora, di que “non é normal para esta época do ano. Estariamos collendo oito quilos, sete ou dez”, engade, “e agora estamos collendo cinco e é co que nos temos que conformar. Xa levamos case dous anos collendo iso e non podemos subir”. Á espera de estudos concluíntes, a contaminación e o cambio climático parecen ser causas da baixada de capturas. “El aumento de las temperaturas está correlacionado con un disminución de la concentración de oxígeno”, indica Joaquim Garrabou, investigador do Instituto de Ciencias do Mar, do CSIC, en Barcelona. “Está causando eventos de mortalidad masiva que pueden afectar a más de 90 especies”, explica Garrabou.