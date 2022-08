Salvar vidas de niños y bebés a través de un grupo de WhatsApp. Esto es lo que ha conseguido un grupo de sanitarios, especialistas en una técnica de respiración, que manejan unos pocos profesionales en España.

Se organizan para trasladarse a cualquier parte del país, muchas veces, en su tiempo libre. Por eso piden un servicio coordinado desde el Ministerio de Sanidad.

Cuarenta niños han sido atendidos en 10 años por este equipo de voluntarios del hospital 12 de octubre de Madrid. Llevan a muchos rincones de España una técnica cardiorrespiratoria muy específica, la ECMO, y lo hacen fuera de su horario laboral.

Silvia Belda, pediatra y coordinadora de traslados del equipo, explica a TVE como surgió todo. "Un amigo mío sabía que nosotros estábamos muy interesados, y él tenía un caso, así que lo organizamos un poco sobre la marcha".

Por su parte, Lorenzo Boni, cirujano pediátrico cardiovascular, cuenta que "es un poco una aventura porque te encuentras problemas que no piensas antes como por ejemplo no caber en el ascensor con toda la maquinaria"

El primer viaje fue a Salamanca

El primer viaje fue a Salamanca y le salvaron la vida a Nora, ahora tiene 12 años. "Fue una oportunidad que Nora no tenía en ese momento y si no llega a ser por eso, pues Nora no estaría aquí", comenta Ana Ortiz, madre de Nora.



Un equipo ECMO para niños está integrado por un pediatra intensivista, un cirujano cardiovascular y dos enfermeras. Utilizan una máquina específica que no hay en todos los hospitales. "Lo mejor es que haya pocos centros que hagan muchas veces esta técnica", continúa Belda.

Se necesitan, dicen, entre tres y cuatro equipos ECMO pediátricos para cubrir todas las emergencias de España y que estén coordinados por las instituciones. Ahora funcionan tres, pero se organizan ellos mismo y por WhatsApp.

"Necesitamos que esto esté organizado. Cuando al principio eran uno o dos al año, vale, pero en los últimos años son ocho o 10 al año y esto son viajes muy largos de 10 de 15 horas", señala Boni.

Belda tuvo que salir corriendo del cumpleaños de su hija para atender una emergencia. "Si a mí me llaman que hay un niño muriéndose, pues si yo puedo hacer algo lo voy a hacer". "Es una satisfacción ver que tu trabajo salva vidas", añade Boni.

Pero salvar estas vidas no puede depender, recuerdan, de un WhatsApp.