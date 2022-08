El ministro de Cultura, el socialista Miquel Iceta, ha restado importancia al hecho de que Felipe VI no se haya levantado al paso de la espada de Simón Bolívar en la toma de posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia, y ha considerado "disparatado" que España tenga que pedir disculpas por ello, tal y como reclaman Unidas Podemos y los independentistas. A su juicio, se trata de una "polémica veraniega".

En una entrevista en Las Mañanas de RNE, el ministro se ha referido así a la petición de "disculpas" que realizó este lunes la secretaria general de Podemos y también ministra del Gobierno, Ione Belarra, entre otras voces.

Para Iceta, que el Gobierno tenga que disculparse por ese gesto, es algo "absolutamente disparatado y desproporcionado". Y a renglón seguido lo ha comparado con aquellos que reclaman que España pida disculpas por el Descubrimiento de América.

El titular de Cultura ha explicado que el incidente se produjo debido a que la presencia de la espada en la jura fue "sobrevenida" porque Gustavo Petro la "había pedido para preparar la ceremonia y el Gobierno saliente se la había negado". Según ha apuntado, "normalmente" suelen avisar antes de "estas cosas protocolarias". "Yo no sé si me pasa una espada por delante no sé si me levanto o no, la verdad. Si me han avisado, igual sí", ha admitido.

Para Iceta, es una polémica "fruto de las temperaturas elevadas" que sirven para que "algunos marquen una especie de oposición política", por lo que ha insistido en que "no le daría la importancia y trascendencia" que ha generado.

También el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se ha mostrado de la misma opinión y ha pedido no dar importancia a ese gesto del monarca.

Unidas Podemos critica al rey Sin embargo, las críticas al rey por el incidente de Colombia no han cesado este martes. Uno de los más críticos ha sido el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, quien en Twitter ha apuntado que Felipe VI fue el "unico jefe de Estado que no se levantó y se vio en todas las televisiones del mundo". En este sentido, se ha preguntado si el gesto estaba "refrendado por el Ministerio de Exteriores". “El Ministro Bolaños ha dicho que el desplante de Felipe VI a la espada de Bolívar no tiene trascendencia. Sin embargo, fue el único jefe de Estado que no se levantó y se vio en todas las TV del mundo. La pregunta es si esa decisión estaba refrendada por el Ministro de Exteriores.“ — Pablo Echenique (@PabloEchenique) August 9, 2022 Así, en otro tuit se ha referido al artículo 64 de la Constitución Española y ha recordado que el rey "no puede tomar la decisión personal de insultar al pueblo colombiano sin consultarlo previamente al ministro competente". También el exlíder de Podemos Pablo Iglesias se ha referido a la polémica. Al respecto, ha recordado que cuando el exsecretario general del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero no se levantó ante la bandera de EE.UU. lo hizo como "mensaje político" y ha considerado que restarle importancia al gesto del monarca es de "una cobardía indigna que solo ayuda a la (ultra)derecha". “En 2003 el gesto de Zapatero, como jefe del PSOE, ante la bandera de EEUU, fue un mensaje político. Que ministros del PSOE quiten hoy trascendencia al mensaje político del Jefe del Estado frente a la espada de Bolívar, es una cobardía indigna que solo ayuda a la (ultra)derecha pic.twitter.com/pJMqGOerAS“ — Pablo Iglesias �� (@PabloIglesias) August 9, 2022