Guerra Ucrania - Rusia, en directo | Zelenski agradece a EE.UU. un nuevo paquete de ayuda militar de 1.000 millones

Zelenski agradece a EE.UU. un nuevo paquete de ayuda militar de 1.000 millones. "Estoy personalmente agradecido al pueblo estadounidense y al presidente (Joe Biden) por este nuevo paquete de ayuda de seguridad sin precedentes de 1.000 millones de dólares para derrotar al agresor", ha apuntado Zelenski en Twitter.

El mandatario ucraniano ha subrayado que "cada uno de estos dólares supone un paso más para derrotar al agresor". "Siempre recordaremos el apoyo de Estados Unidos en el momento que es más necesario", ha remachado. El Pentágono ha anunciado 1.000 millones de dólares (euros) adicionales en ayuda militar a Ucrania en el que supone el 18º paquete de ayuda que suman en total más de 9.000 millones de dólares.

“I'm grateful to the people of 🇺🇿 and @POTUS personally for allocating another unprecedented security aid package of $1 billion to🇺🇿. Every dollar of such aid is a step towards defeating the aggressor. We'll always remember leadership support of 🇺🇿 at a time when it's most needed!“