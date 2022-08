El Gobierno de Pakistán ha cesado a su cónsul en Barcelona, Mirza Salman Baig, después de que una empleada de la oficina consular le haya denunciado ante los juzgados de la ciudad por presunto acoso sexual e intento de violación en el ámbito laboral.

"Desgraciadamente, anoche me llamaron y ya no soy cónsul en Barcelona. Espero que me restituyan cuanto antes porque todo este caso es mentira", ha explicado Salman Baig en conversación telefónica con la agencia Efe, después de que El Periódico haya publicado que el Ministerio de Asuntos Exteriores lo cesó tras abrir una investigación interna.

La denunciante ha relatado al diario que el hombre le mandaba y pedía fotos eróticas por medio de una aplicación que permite borrar conversaciones a las 24 horas: "Me vi obligada a hacerlo porque necesitaba este trabajo para regularizar mi situación en España y no quería que me despidieran", ha dicho.