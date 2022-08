La Presidencia de Gustavo Petro abre en Colombia un nuevo rumbo político. Nunca antes la izquierda había gobernado en el único bastión conservador que quedaba en América Latina. El pasado 19 de junio, más de 11 millones de ciudadanos avalaron el giro ideológico en unos comicios históricos por la alta participación y por la elección de Francia Márquez como la primera vicepresidenta negra.

Para entender este viraje viajamos hacia el Pacífico colombiano, donde fue clave el voto por el cambio. En municipios como Timbiquí, a donde nos dirigimos, Petro obtuvo casi el 99% de los sufragios. Antes de llegar ya se aprecia el abandono y el olvido.

En el muelle de Guapi, desde donde salen canoas y barcos hacia Timbiquí, nos espera Cristian, un joven de 28 años que pertenece a la organización COCOCAUCA, por la defensa de los derechos étnico-territoriales del Pueblo Negro. Para merodear por la zona es aconsejable ir acompañados de lugareños. El corredor del Pacífico es una de las rutas de narcotráfico más importantes del país, desde el litoral sacan la cocaína hacia Centroamérica y una vez allí la distribuyen al resto del mundo.

Tras una hora en lancha llegamos al municipio. El territorio está controlado por grupos armados y guerrillas que asedian a la población y captan a muchos jóvenes para sus filas.

"Los chicos y muchas chicas entran en estas organizaciones porque desean tener una pistola, portar un fusil, llevar un uniforme para sentirse una persona más importante ante sus compañeros, hermanos, primos dentro de su comunidad. Es la única forma de sentirse importante porque aquí difícilmente tendrán oportunidades para que sus padres les manden a estudiar a otras ciudades" lamenta Cristian.

Los afros se identifican con ella , no solo porque es negra, también porque nació en el mismo departamento y ha padecido las mismas miserias que ellos.

Desempleo, violencia, falta de acceso a la educación, un sistema de salud deficiente... Los mismos problemas, a los que hay que sumar que muchas familias no tienen electricidad ni agua potable, se repiten en toda la costa. En el Pacífico , el efecto que ha tenido en las urnas la designación de Francia Márquez como vicepresidenta es innegable .

"Es racismo, es racismo. Simplemente por racismo, simplemente por el color de piel. No quieren invertir porque hay poblaciones étnicas. Hay indígenas y hay afros. El Pacífico tiene un 95% de afros y un 5% de indígenas y entonces por eso. Y si miramos también, la única costa del país que no está conectada es esta", argumenta con cierto enfado Joniel Angulo, un líder comunitario de la zona.

El voto indígena y campesino, claves

En el interior del Cauca vive una importante comunidad indígena, que también ha apoyado a Gustavo Petro. En Colombia hay más de cien pueblos originarios y muchos de sus líderes son perseguidos, asesinados y desplazados por defender el territorio.

Estos guardianes de la naturaleza ven en la alternancia política la oportunidad para recuperar lo que le ha sido arrebatado durante siglos.

"No solo reclamamos la tierra como un ejercicio para fortalecer nuestra economía. La tierra es nuestro eje principal y no se puede seguir explotando como se viene haciendo. Hay que darle otra mirada diferente, que no comprende el otro mundo, pero nosotros como comunidad indígena lo entendemos", afirma Carmen Eugenia Gembuel Quiguanás, Consejera Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca.

En el viraje político también ha sido fundamental el voto de los campesinos. Colombia es el mayor productor mundial de cocaína y en departamentos como el Cauca hay ocultas grandes plantaciones ilegales, que ponen en riesgo la economía de subsistencia.

"El abandono del Estado al campo colombiano ha sido desastroso. Ha habido una brecha muy grande entre campo y ciudad. Las oportunidades para el campesino han sido muy pocas, por eso muchas familias se han visto obligadas a cultivar la mata de coca o la marihuana" nos cuenta José William Orozco de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana.

Con la firma de los Acuerdos de Paz con las FARC en 2016 muchos campesinos soñaban con el compromiso del gobierno de invertir en el agro y sustituir los cultivos ilegales, pero la realidad fue otra. El Tratado apenas se implementó y algunos de los que dejaron la siembra volvieron a plantar coca por ser más rentable.