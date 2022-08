La policia no troba droga als set casos de punxades detectats fins ara

Segons ha confirmat la Delegada del Govern, Aina Calvo, de totes les punxades que s’han registrat, no n’hi ha haguda cap que s’hagi pogut relacionar amb l’ús drogues per a la submissió quimica. Així mateix, no s’ha detectat que les agulles s’hagin fet servir per a transmetre cap malaltia infecciosa. Tampoc no s’ha registrat que les punxades estiguin lligades a cap cas d’abús sexual o de robatori.



La policia investiga set casos Ara per ara, s’han reportat set casos de punxades a locals de lleure nocturn a les Illes Balears. Sis de les punxades s’han denunciat i una altra s’investiga d’ofici. De les denúncies que s’han presentat, sis han estat a dones i les investiga la Benemèrita. La setena punxada ha estat interposada davant la Guàrdia Civil i la presumpta víctima és un home. Continua essent una incògnita qui són els agressors que hi ha darrere aquestes punxades i a quin tipus de perfil corresponen.