El metro i tren seran gratuïts a Mallorca i el bus tendrà un 50% de bonificació

"El metro i el tren de Mallorca seran completament gratuïts des de l'1 de setembre fins al 31 de desembre". És l'anunci que ha fet Francina Armengol, després de la seva reunió amb el president del Govern central, Pedro Sánchez. El cap de l'Executiu espanyol ja ho havia avançat en la seva compareixença posterior a la celebració del tradicional despatx d'estiu amb el rei al Palau de l'Almudaina.

Les altres illes no compten amb transport ferroviari i per aquest motiu Armengol ha anunciat un acord amb el Govern central perquè també puguin rebre la subvenció. La xarxa de bus de Menorca , Eivissa i Formentera , depenent dels consells insulars, bonificarà amb un 70% del preu dels bitllets, 50% del qual l'aportarà el Govern central i un 20% els consells.

La xarxa de bus TIB també es veurà beneficiada a Mallorca. Concretament, tendrà un descompte del 50% de tots els bitllets per als usuaris que comptin amb targeta intermodal.

Estalvi energètic

Durant la roda de premsa, Armengol també ha explicat altres assumptes tractats amb Pedro Sánchez. Entre ells ha valorat positivament les mesures d'estalvi energètic per fer front a l'amenaça russa de tallar el gas i ha anunciat que tant la Llotja com el Consolat de la Mar apagaran les seves llums durant l'estiu. En aquest sentit, ha criticat que altres comunitats, com és el cas de la Comunitat de Madrid, s'hi hagin oposat.

"A diferència d'altres comunitats autònomes i presidentes d'altres comunitats, nosaltres estem convençuts primer de tot que les lleis es compleixen i a més compartim l'esperit del decret llei del Govern d'estalvi energètic", ha assegurat la presidenta.