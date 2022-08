La sierra del Segura es una de las comarcas albaceteñas que más habitantes ha perdido en las últimas décadas. Frenar ese éxodo y recuperar población es la finalidad de una iniciativa que han lanzado en el municipio de Letur, donde se han construido 10 viviendas, para alquilar a bajo precio, a familias venidas de otros puntos de España. La propuesta se lanzó en las redes sociales, ha recibido ya más de 200 solicitudes y hay ya nuevos inquilinos instalados en el pueblo, que les ha acogido con los brazos abiertos

Aclara que el proyecto no ofrece trabajo a los solicitantes y les plantea algunos requisitos. "Damos prioridad a las familias que tengan hijos en edad escolar, porque nos interesa mucho que la escuela siga funcionando. Que haya niños es lo que buscamos, y que eso sirva de imán para otras familias jóvenes".

Otro factor que les ha decidido a trasladarse es el coste de la vida , más económico en Letur que en la viudad donde vivían. Alquileres baratos , en una zona rural de gran belleza , donde se puede emprender, ha sido el reclamo lanzado a través de las redes sociales por la empresa agroalimentaria Cantero de Letur , responsable de promover este proyecto. Pablo Cuervo, el director de este negocio familiar , explica que ya dan trabajo a un centenar de personas con la elaboración de productos lácteos , "y eso no está mal en el medio rural, pero no queríamos conformarnos y buscamos fórmulas para consolidar población y afianzar el futuro del pueblo". En un solar propiedad de la empresa edificaron una decena de casas de la misma calidad, acabados y comodidades que pueden encontrarse en una capital, "pero con precios de pueblo: a 250 euros de alquiler al mes".

La opción del teletrabajo



Otra de las parejas que se ha mudado a Letur la forman Daniel Cano y su pareja, Italy Constantino. Él es desarrollador de páginas web y puede teletrabajar gracias a que la casa cuenta con fibra óptica y puede hacer la misma tarea que realizaban en la oficina. "Me conecto sin ningún problema desde aquí, sin ruidos y con vistas a la sierra", señala, "no pierdo tiempo en desplazamientos y poor la noche saco el telescopio y puedo disfutar de las estrellas en un cielo limpio·". Una buena conectividad es una reivindicación pendiente en muchas zonas de la España Vaciada, para poder atraer negocios o line de distintos perfiles: algo que hasta ahora ha sido complicado por no tener un buen acceso a Internet.

“El proyecto se dirige a personas con hijos o que puedan teletrabajar, porque nos interesa el arraigo, que se queden por mucho tiempo“

El éxodo de los jóvenes de los pueblos está muy relacionado, precisamente, con las limitaciones para emprender o encontrar un puesto de trabajo. Italy se ha adaptado a uno de los pilares que sostiene la economía de la sierra de Albacete: la hostelería y el turismo rural. He encontrado trabajo como camarera y en su tiempo libre ha empezado a cultivar la tierra en un huerto colectivo, "algo que me entusiasma , porque proporciona alimentos sanos, que van directamente de la tierra a la mesa". Lejos de sentirse aislada en el pueblo, asegura que se respira en Letur un espíritu de comunidad.