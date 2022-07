El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha pedido "prudencia" al PP a la hora de valorar la confirmación de la sentencia del caso de los ERE en Andalucía. Ha recordado que la formación que dirige Alberto Núñez Feijóo es "el único partido condenado por corrupción". "He visto cómo han salido en tromba dirigentes que mejor estarían callados", ha señalado en una entrevista en La hora de la 1.

En su primera entrevista en el cargo, López ha expresado la "tristeza" de su partido tras conocerse el fallo del Tribunal Supremo, que el martes confirmó las sentencias para los principales acusados del caso de los ERE. Entre ellas, la condena a seis años de prisión para el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y la inhabilitación para el también expresidente Manuel Chaves.

Al mismo tiempo, se ha mostrado "sorprendido" de que la Justicia "en un caso similar, ha decidido que otra presidenta de otra comunidad, que ella misma reconoció que pecó in vigilando, no es partícipe". Se ha referido así a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, que en 2017 reconoció su "responsabilidad" al no haber "vigilado" al que fuera su vicepresidente Ignacio González, en prisión por la Operación Lezo.

El portavoz socialista ha incidido en que, de Chaves y Griñán, "ni sus más acérrimos enemigos dicen que se hayan llevado un solo euro de dinero público". Los dos expresidentes "no se han enriquecido ilegítimamente, no han cobrado ni pagado sobresueldos en sobres de dinero B, no han financiado su partido ni sus sedes", ha añadido, también en referencia al PP y a la trama Gürtel.

"Simplemente lo que hicieron fue agilizar unos trámites para que el dinero de los ERE llegara más fácil a las empresas y a las personas que lo necesitaban", una agilización de la que hubo gente que "ilícitamente se aprovechó".