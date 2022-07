El PSOE ha insistido en defender "la honorabilidad" de José Antonio Griñán y Manuel Chaves, los dos expresidentes de la Junta de Andalucía condenados por el caso de los ERE. El Tribunal Supremo ha confirmado este martes la condena de seis años de prisión para Griñán y nueve años de inhabilitación para Chaves, en una sentencia con tres votos a favor y dos en contra.

"El fallo muestra una sala dividida con unas magistradas que van a emitir un voto particular. Esto demuestra la controversia judicial que genera este asunto", ha señalado en una rueda de prensa el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas. "No era lo que debería haber ocurrido. Por la trascendencia del caso entendemos que el fallo debería ser por unanimidad", ha recalcado.

Espadas ha recordado que Griñán y Chaves "han dedicado toda su vida al servicio público y buena parte del progreso de Andalucía ha ocurrido durante sus mandatos" y les ha brindado su "cariño y solidaridad" tanto a ellos como a sus familiares. "Se habrán producido errores, pero nadie puede afirmar que se hayan llevado a su bolsillo ni un solo euro", ha afirmado.

"Indefensión judicial" por no conocer el contenido de la sentencia

El dirigente socialista ha asegurado que su partido acata la decisión judicial, "como no podía ser de otra manera" y ha lamentado "profundamente" los hechos que han dado lugar a esta sentencia. "Ha habido individuos con conductas reprobables de las que solo son responsables sus autores".

Espadas ha subrayado que "es imposible valorar el contenido de lo que no se conoce", porque lo que se ha anunciado este martes ha sido el sentido del fallo, pero no el contenido de las 1.800 páginas de la sentencia, que se dará a conocer en septiembre. Se ha preguntado, además, si no "genera indefensión" el hecho de que se haya conocido antes la confirmación de la condena que la argumentación completa de la misma.

Como ha señalado también el abogado de Griñán, en la sentencia de la Audiencia de Sevilla de 2019 que confirma ahora el Supremo, "no existe la calificación del delito de malversación" en las acciones del expresidente andaluz, que ha sido condenadopor este delito y el de prevaricación durante su etapa como consejero de Economía y Empleo en la Junta.

Chaves y Griñán, como el resto de los 19 acusados, se han enfrentado a un "calvario personal" que también ha sido "político" para el PSOE andaluz, según el líder territorial, aunque no cree que esta cuestión pueda tener una repercusión electoral en las elecciones del próximo año, municipales, autonómicas y generales.