En Twitter podemos encontrar cuentas que simulan la identidad de líderes políticos y personajes públicos amparándose en unos supuestos fines de parodia y sátira, para evitar así su cierre por suplantación. La red social impone una serie de requisitos que estas cuentas deben cumplir para no acabar suspendidas por engañar a la audiencia. Te explicamos en qué consisten estas cuentas y cómo operan dentro de la comunidad de Twitter.

“A quienes me seguís, Hay una cuenta con mi nombre y foto, seguido de parodia. Es falsa. La he denunciado.“

También encontramos cuentas que no necesariamente imitan el perfil de un político pero sí buscan suplantar su actividad en redes. El perfil GobiernoAlerta ( @GobiernoAlerta ) es una cuenta real que describe “los movimientos en Twitter de las cuentas institucionales y de los miembros de las administraciones en España”. Una cuenta falsa con un nombre de usuario muy similar (@GobiernoAIerta) se hace pasar por esta. En la imagen de abajo puedes ver la comparación entre ambas. La cuenta que suplanta a la original copia su imagen de portada y replica su nombre de usuario cambiando una única letra, para conseguir así mayor similitud. En su biografía copia parcialmente la de la cuenta a la que imita pero añade: “ Es broma somos la cuenta parodia has caído ”. En el nombre de usuario, utiliza una “i” en mayúscula para sustituir a la “l”. La técnica funciona gracias a la tipología de Twitter, que hace ver iguales ambas letras.

En VerificaRTVE hemos hablado con Antoni Roig, profesor de Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) para entender las motivaciones que hay detrás de estas cuentas. El experto coincide con la política de la comunidad tuitera: “El hecho de utilizar una fotografía de un presidente del gobierno no quita que pueda ser una parodia legítima , el problema está cuando reproduces íntegramente e incluso juegas a equivocar y no hay ninguna referencia a que se trata de una parodia”.

Este tipo de cuentas de Twitter se crean bajo el amparo de un supuesto fin cómico pero esa finalidad no justifica que un perfil imite la identidad de una cuenta oficial . La parodia está permitida pero la suplantación es una práctica que incumple la normativa de la red social . Normalmente, estas cuentas replican casi al completo la cuenta original, incluyendo su foto de perfil, encabezado, usuario (@) y nombre. Es el ejemplo de este mensaje viralizado de una cuenta que imita el perfil verificado de Pedro Sánchez ( @sanchezcastejon ) presentándose como parodia. “Por fin podremos moderar y enseñar a la prensa a decir la verdad. ¡Gracias a todos y a todas!”. El contenido del mensaje lleva a muchos usuarios a pensar que es un mensaje real del presidente del Gobierno ( 1 , 2 y 3 ). El nombre de usuario de esta cuenta incluye la palabra “parodia” pero lo hace justo al final, con lo que el término no es visible cuando accedes a esta cuenta desde un móvil, como puedes ver en la siguiente imagen.

Por ejemplo, existen cuentas que parodian a medios de comunicación, como en el caso de la cuenta @el_mundo_es_ que simula a la cuenta oficial del diario El Mundo ( @el_mundo_es ). En este caso añade en el nombre una barra baja, aunque es fácil de identificar su estilo satírico ya que su nombre es “El Inmundo”. Esta cuenta tiene 5.000 seguidores y apenas consigue impacto en sus publicaciones. Sin embargo, sí cuenta con un tuit muy compartido donde podemos leer: “ El concierto de Anuel en Barcelona se convierte en un aquelarre franquista ”. La publicación comparte un vídeo de apenas seis segundos que muestra supuestamente un instante del concierto del artista donde se puede escuchar cómo el público grita al unísono “España una. España grande. España libre”. Aunque el contenido sea paródico, un usuario lo menciona y dice “por un momento me he tragado el fake” . La mayoría comentan en respuesta a favor o en contra de la supuesta hazaña del cantante y pocos comentarios avisan de que es “falso”. “ Podría ser real ”, responde un usuario. “ Me lo he comido con patatas ”, expone otro.

Como acabamos de ver, en ocasiones diferenciar entre una cuenta de parodia y un perfil que se camufla como “parodia” con el objetivo de desinformar no es fácil. Según el académico Roig “no es tanto una cuestión de lo que se dice, sino de cómo se viste lo que se dice”. Es decir, el problema surge cuando se intenta presentar como real algo que no lo es, es ahí donde asegura que se encuentra el “límite ético”. Una de las pistas que nos puede ayudar a diferenciar estos perfiles es encontrarnos con una cuenta popular. Roig afirma que esto es positivo puesto que la red social la tendrá más fácilmente localizada. El profesor sostiene que “ el peligro está en cuentas no necesariamente muy conocidas , que justamente se aprovechan de que no son muy populares y que no están en un momento determinado en el radar para poder jugar a la suplantación y hacerse virales de alguna manera ”.

La ética de la actividad y las posibles consecuencias legales

En ocasiones, aunque una cuenta se presente como parodia, la persona a la que está imitando puede tomar acciones legales si considera que no está haciendo un uso correcto. Desde VerificaRTVE hemos contactado con el abogado y experto en Estrategia y Comunicación Digital Borja Adsuara. Afirma que aunque una cuenta parodia esté claramente definida, esto no significa que esté exenta de posibles denuncias vinculadas “con intromisiones en el honor o delitos de injurias y calumnias”. Si el perfil “no deja claro que es parodia, se trata de una suplantación de la identidad porque provoca confusión”. Adsuara señala que esta práctica está contemplada en el Código Penal como dolo eventual porque “la acción que no tiene intención de confundir” pero “el propio emisor admite que puede causar esa confusión”. En derecho penal se define como “el conocimiento y aceptación de la posibilidad eventual, no segura, de realizar el hecho típico objetivo sin pretenderlo directamente, aceptación que se da si no hay una confianza mínimamente fundada en no producir el hecho”. Esto es lo que sucede cuando un usuario hace un uso incorrecto de una cuenta parodia.

El abogado asegura que como regla general “nadie puede usar tus datos personales [como tu imagen o tu nombre] sin tu consentimiento” pero añade que “la excepción es la parodia”. No obstante, este tipo de casos también pueden denunciarse a través de la Agencia de Protección de Datos. Por otro lado, la ley Orgánica 1/1982 recoge el “derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”. Según Adsuara, las personas de interés público como políticos o actores “lo tienen más limitado que un personaje anónimo”, aunque insiste en que “esto no significa que no se puedan cometer delitos de injurias y calumnias contra ellos”.

En conclusión, cuando navegues por Twitter comprueba siempre que los mensajes de supuestas cuentas institucionales, de políticos o personajes públicos corresponden a perfiles oficiales verificados. Asegúrate de entrar al perfil y cerciorarte de que es una cuenta oficial.