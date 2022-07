Las redes sociales se han convertido en un escaparate para dar a conocer el talento y el trabajo de muchos artistas. Una de las plataformas de los últimos años que ha conseguido que se viralicen muchos vídeos ha sido, sin duda, TikTok, y gracias a ella el cantante Leo Rizzi encontró su éxito en la música.

A través de esta red social, el artista dio a conocer su tema “Amapolas” en todo el mundo. La canción se hizo totalmente viral y su vídeo en YouTube ya cuenta con 23 millones de visualizaciones. Asimismo, Rizzi tiene más de un millón y medio de seguidores en TikTok.

Natural de Ibiza, Leo Rizzi con tan solo 23 años puede dedicarse a la música y está realizando su primera gira. El cantante siempre estuvo inmerso en proyectos artísticos y empezó hace un par de años con su propia carrera musical. Sus amigos y su familia le animaron a empezar en TikTok y ahí fue donde encontró la clave para difundir sus canciones. “Creo que es una de las mejores formas de darse a conocer hoy en día”, asegura el artista a Las Mañanas de RNE.

"Hay fórmulas y formas de llegar a la gente, en el sentido de tipos de contenido que pueden gustar, pero siempre es una incertidumbre", comenta. No existen las claves precisas para que un proyecto triunfe en TikTok, es más bien a base de prueba y error. "La plataforma te permite jugar muchísimo y verificar por tu propia experiencia lo que funciona y lo que no", sostiene.

El directo y las redes: dos mundos distintos

En septiembre el artista empezará su gira, un ámbito muy diferente respecto a su sitio habitual. "Ahora estoy experimentando lo que es un directo con la gente y hacer todo al primer intento, en cambio, en TikTok estás en tu casa grabando y es muy diferente", destaca Leo Rizzi.

“El directo siempre tiene algo especial que te regenera con energía“

"Estás esperando a la toma perfecta para comunicarte con tu gente", añade. Dos procesos opuestos, uno basado en el instante del momento en vivo y otro que requiere más tiempo para encontrar la forma perfecta de llegar al público. "Pero el directo siempre tiene algo especial que te regenera con energía, es una locura" asegura.

Ante un mercado musical dirigido a las redes sociales, a veces llega a convertirse en un trabajo muy costoso estar constantemente con la preocupación de qué información nueva generar. "Requiere mucho tiempo, tanto de pensar el contenido, como hacer que quede bien. Es un proceso creativo bastante largo y hay que estar continuamente pensando ideas, porque esto es un no parar", explica el cantante.

No obstante, hay que tener en cuenta que en el sector musical de las redes no solo se encuentra gente joven, sino que también hay artistas con una gran carrera detrás, como Alejandro Sanz, Raphael o Laura Pausini también están en ellas. "TikTok es para cualquier edad, sirve para conectar entre personas, no importan los años", asegura.