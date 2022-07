Alejandro Sanz, más de 30 años "Pisando fuerte"

Alejandro Sánchez Pizarro, conocido por todos como Alejandro Sanz, debutó con el nombre artístico de Alejandro Magno en 1988 con tan solo 20 años. Su primer disco se tituló 'los chulos son pa' cuidarlos' y se podía escuchar "una especie de tecno flamenco", destacaba el director y actor Daniel Anglès en su espacio en No es un día cualquiera. "Salía vestido con un chaleco torero" y este es "un disco del que él no habla casi nunca". Con el álbum Viviendo de prisa entró "en el mundo del pop romántico" que incluía temas como "Pisando fuerte" del que este 2 de noviembre 2021 se cumplen 30 años de su llegada a lista de los números uno de Los 40 Principales.

El 10 de abril de 1992 pasaba por los micrófonos de Radio Nacional de España para ser entrevistado por el señor Casajamajor y Xavier Sardà a las 9 y 16 minutos de la mañana en La bisagra. Ya era un auténtico fenómeno con giras internacionales por Estados Unidos y América Latina: "Sí, la verdad es que he estado por allí, aunque es bonito todo eso de viajar y de plantearse otra vez lo de empezar de nuevo, pues siempre se echa muchísimo de menos España y al final uno cuando está por ahí se vuelve un poquito chovinista y le encanta la tortilla y todo el jaleo. Al final tenía ganas de volver, la verdad".

Ante tanto éxito y sobre cómo afrontaba los retos dijo: "Yo no creo que sea un reto porque haya vendido medio millón, sino si hubiera vendido cinco discos también tendría un reto, porque el reto muchas veces no es ni siquiera económico, ni de número, ni de nada, sino se trata de un reto moral. Yo me considero un amante de la música y como amante de la música, tengo un reto a la hora de hacer cada disco nuevo".

"Cualquier artista que sube a un escenario, merece mi respeto y cada uno interpreta las cosas como quiere. Si hay algo que define a la música es la libertad y eso es muy bonito, que pueda haber libertad dentro de la música, ya que no hay tantas cosas en las que pueda haber esa libertad. Entonces, bueno, pues si alguien quiere decirlo así, pues por qué no?", contestaba a una pregunta sobre una canción polémica canción de Sopa de Cabra donde se hablaba explícitamente del sexo.

Contó lo que le había ocurrido con el robo de alguna canción que él consideraba una "anécdota". Le "ponían en una habitación" a componer, y cuando la termina, le decían "porque no le pones letra". "Luego resulta que aparecía por ahí, en algún disco. Me pasó con algún disco de Tijeritas y de Pepe de Lucía. Eso suele ocurrir. Te pasa dos o tres veces, sobre todo al principio".