Juanma Moreno ha sido investido de nuevo este jueves como presidente de la Junta de Andalucía gracias a la mayoría absoluta que obtuvo el Partido Popular en las elecciones autonómicas del 19 de junio.

Ha obtenido el respaldo de los 58 diputados del PP, que conforman mayoría absoluta en la Cámara, mientras que Vox, que no había desvelado el sentido de su voto, ha optado por una "afectuosa abstención". Por su parte, el PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía han votado en contra de la investidura de Moreno.

Una vez superado el debate de investidura, Moreno tomará posesión del cargo el sábado en el Palacio de San Telmo de Sevilla, sede de la Presidencia de la Junta. Será la primera vez desde 1994 que se hará fuera del Parlamento y entre los invitados estará el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Moreno defiende su programa continuista y llama a "sumar voluntades"

Durante el debate de investidura, que comenzó este miércoles, Moreno ha presentado un programa continuista para los próximos cuatro años, con peso específico para las nuevas reformas y sobre todo el aspecto económico, con otra rebaja fiscal de 620 millones desde este año.

Asimismo, ha hecho una defensa de la gestión económica y sanitaria de los últimos tres años y medio. No obstante, ha reconocido este jueves a Por Andalucía que la situación de la sanidad pública andaluza "es mejorable" en ámbitos como la atención primaria, aunque le ha pedido rigurosidad y que no haga "demagogia". En ese sentido, Moreno ha indicado que el sistema público de salud ha mejorado por los importantes recursos que han destinado desde el Gobierno autonómico.

00.27 min Moreno se compromete a ejercer su mayoría con "cabeza", "corazón" y afán de diálogo

También ha prometido dar "impulso" a la "economía verde" y muy especialmente a la producción de hidrógeno verde en la nueva legislatura. De igual manera, ha anunciado un paquete de medidas para incentivar la contratación y la formación "de cerca de 30.000 jóvenes andaluces", así como la promoción de 6.000 nuevas viviendas "a precios asequibles" a las que podrán acceder.

Más allá de sus recetas para afrontar la situación económica, el nuevo presidente ha insistido en que "quiere sumar voluntades para construir juntos una Andalucía dispuesta a luchar por ser cada día mejor". Es por ello que ha confiado en que el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, lleve a cabo una oposición "constructiva, útil y exigente" y le ha propuesto conformar un "frente común" en defensa de los intereses de Andalucía ante el Gobierno central, pidiéndole no instalarse en el "no por el no".

También ha asegurado que "no es descartable" llegar a acuerdos con Por Andalucía, a quien ha agradecido el tono de su portavoz en el Parlamento, Inmaculada Nieto. "Espero que desde el disenso, desde posiciones distintas de modelo social, podamos llegar a algunos consensos, pero a los que lleguemos sean robustos", ha dicho Moreno.

También se ha dirigido a Vox, a quien ha emplazado a volver a ser útil en la nueva legislatura, dejando atrás los "cálculos políticos" que cree que centraron su acción desde el año pasado, y espera que "aprendan de las circunstancias" que se han dado después de sus "prisas" electorales.