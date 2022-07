Centenares de haitianos exigen justicia al cumplirse un año del asesinato de Jovenel Moïse

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha criticado este jueves la "falta de avances" en la investigación del asesinato del presidente haitiano.

"Instamos a las autoridades haitianas a que avancen con una investigación independiente y exhaustiva sobre el asesinato del presidente Moïse, de conformidad con las leyes haitianas y los estándares internacionales", ha expresado Blinken en un comunicado.

“Today marks one year since the assassination of President Moïse of Haiti. The Haitian government must redouble its efforts to deliver justice to President Moïse’s family and the Haitian people.“