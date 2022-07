Feijóo avisa de una "profunda crisis" mientras el Gobierno "niega las evidencias"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado que hay "hechos claros" que muestran que "nos dirigimos a una profunda crisis económica mientras el Gobierno niega las evidencias" y ha acusado al Ejecutivo de ser "regresivo" por no devolver a los ciudadanos el exceso de recaudación por la inflación.

Feijóo ha acudido este martes por primera vez al Congreso de los Diputados en su condición de líder de la oposición y en la sala Constitucional ha presidido una reunión con los grupos del Congreso y el Senado para preparar el debate del estado de la nación de la semana que viene, al que acudirá pero no podrá intervenir debido a su condición de senador.

"El Gobierno que presume de ser progresista y de no dejar a nadie atrás es el más regresivo que hemos tenido en España", ha asegurado Feijóo ante sus diputados y sus senadores, y ha alertado de que la mayoría de los hogares están en "situación límite" porque "hacer la compra es un suplicio" por el "tumor de la inflación".

Y mientras tanto los socios del Gobierno se dedican a "luchar entre ellos" y "no hay sentido de Estado en el Consejo de Ministros", ha denunciado.

Ironiza sobre los "poderes ocultos" de los que habla Sánchez: "Son los ciudadanos"

Feijóo también se ha referido a las palabras de Sánchez y del PSOE respecto a que hay ciertos "poderes ocultos" y "personas poderosas" en contra del Gobierno de coalición. "Es verdad", ha ironizado Feijóo: "Esas personas tan poderosas son la mayoría de los ciudadanos".

Personas, ha dicho, "que no entienden por qué en vez de un gobierno tenemos tres" o que se atrasen medidas o no se apliquen porque las ha propuesto el principal partido de la oposición. "Son españoles que están hartos de un gobierno dividido, que niega la crisis, no actúa contra la inflación y se dedica únicamente a resistir unos meses más a cualquier precio", ha sentenciado.