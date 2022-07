El Debate del Estado de la Nación se celebrará finalmente en el Congreso de los Diputados entre el 12 y el 14 de julio. El Gobierno ha registrado este viernes en el la Cámara Baja la comunicación en la que solicita la celebración de este debate de política general. En el texto, señala que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá con talante "abierto y dialogante" y que el Ejecutivo lo hará también "convencido del trabajo realizado en favor del bienestar de los españoles y españolas, además de comprometido en seguir trabajando en este propósito hasta el final de la legislatura".

Sánchez, prosigue el texto, estará "receptivo a las aportaciones de los distintos grupos parlamentarios, confiando en que el acuerdo y el consenso prevalezcan en todas aquellas iniciativas destinadas a consolidar el crecimiento, garantizar derechos y mejorar la vida de las personas, sin dejar a nadie atrás".

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños ha confirmado antes a los medios las fechas en las que se celebrará el Debate del Estado de la Nación.

A la entrada de la presentación del proyecto 'Carteles de la Guerra' de la Fundación Pablo Iglesias en el Ateneo de Madrid, Bolaños ha indicado que será una gran oportunidad para que Sánchez explique las medidas que ha tomado el Ejecutivo en lo que va de legislatura.

"Todas para reforzar el Estado de Bienestar, para garantizar el crecimiento económico, para seguir consolidando el crecimiento de empleo y par ampliar derechos", ha manifestado. A la vez, ha subrayado que el debate permitirá fijar los planes de futuro y las prioridades para el año y medio que queda hasta el fin de la legislatura.

Primer debate tras 2015 y el primero de Sánchez como presidente

El Debate del Estado de la Nación se celebró por última vez en 2015 en su vigésima quinta celebración, con Sánchez como líder de la oposición frente al entonces jefe del Ejecutivo del PP, Mariano Rajoy. Desde entonces, situaciones como la repetición electoral de 2019, la pandemia o la guerra han hecho que se fuera retrasando su convocatoria.

En esta ocasión, será el primer debate de estado de la nación con Sánchez como presidente, pero no se medirá en un cara a cara con el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijoó, ya que al no tener éste la condición de diputado no podrá participar en el debate, aunque sí puede sentarse junto a su portavoz parlamentaria en el Congreso, Cuca Gamarra, que será quien se enfrente al jefe del Ejecutivo.