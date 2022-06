RTVE celebra el regreso de una de las fiestas más universales del país tras el parón de dos años por la pandemia, los Sanfermines 2022 vuelven con un dispositivo de cobertura lleno de novedades, entre ellas los nuevos presentadores Julian Lantzi y Ana Prada, que sustituyen al mítico elenco formado por Elena Sánchez y Javier Solano.

Del 7 al 14 de julio, Julián Lantzi y Ana Prada junto al experto corredor Teo Lázaro se pondrán cada día, a las 7:15 horas, al frente del programa especial de los encierros Vive San Fermín en La 1 y RTVE Play. En ese período llevarán a cada rincón de España y del mundo una de las fiestas españolas que despiertan más interés tanto dentro como fuera del país.

Ana Prada, reportera de España Directo, está acostumbrada a realizar periodismo de calle, por lo que afirma que no se esperaba esta oportunidad. "Me hizo muchísima ilusión porque además es algo que me gusta y que siempre se ha visto en mi casa", señala la presentadora.

Tampoco se esperaba formar parte de esta cobertura el presentador navarro Julian Lantzi, conocido por los espectadores de TVE por su participación en MasterChef Celebrity 6 y que ha trabajado en programas relacionados con situaciones límites y de supervivencia extrema. "Estoy eternamente agradecido y para mí es un reto porque también quiero aprender", indica Lantzi. Aunque esté familiarizado con la festividad por sus orígenes, incide que también ha tenido que formarse.

Aunque dentro de toda información y la rigurosidad de los datos, uno de las intenciones es que conseguir traspasar la pantalla con el "buen rollo" y la "química" que hay entre los dos.

Tras el 70% de share que tuvieron los anteriores Sanfermines, asumen el reto en este 40 aniversario de la primera retransmisión de los encierros, de llegar a esa cifra o incluso sobrepasarla haciendo el trabajo lo mejor posible, pero sobre todo disfrutando de la experiencia. "Para mí la expectativa es vivirlo y que la gente que lo vea, se lo pase bien", destaca Prada.