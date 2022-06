La OMS descarta que la viruela del mono sea una emergencia internacional

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dicho este sábado que de momento el brote de viruela del mono en Europa y países de otras regiones no debe considerarse como una emergencia sanitaria internacional, como ocurre con la COVID-19.

Esta decisión ha sido tomada por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, siguiendo la recomendación de un grupo de expertos convocados para deliberar sobre la gravedad de este brote, una señal de la preocupación que está causando el aumento de personas infectadas.

"Lo que hace especialmente preocupante este brote es su propagación rápida y continua a nuevos países y regiones y el riesgo de una mayor transmisión a grupos vulnerables, como personas inmunodeprimidas, mujeres embarazadas y niños", ha explicado Tedros, al comentar las conclusiones de los expertos.

“Deeply concerned about the #Monkeypox outbreak, which represents a serious, evolving threat. I convened an Emergency Committee. The experts advised that it currently doesn't constitute a Public Health Emergency of International Concern. My statement: https://t.co/sZIlUSdoGM pic.twitter.com/puOwg4RFTX“