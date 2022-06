La factura de la luz es de difícil comprensión, según un estudio

El diseño de la factura de la luz dificulta su comprensión según un estudio de la UCAM de Murcia. Basta con hacer una rápida encuesta por la calle para comprobar que el estudio está en lo cierto. Ante la pregunta de si entienden la factura, una señora nos explicaba "A mi me cobran la factura pero yo no la veo, solo la pago ¿qué le vamos a hacer?"; otro hombre iba en la misma línea "Yo no entiendo algunos conceptos pero bueno, ahí pone el gasto y es lo que tenenemos que hacer, pagarlo. No nos queda otra"

El formato es el principal motivo Precisamente el profesor de diseño de la UCAM de Murcia, Blas Subiela, ha llegado a la conclusión de que la factura no se entiende. Y señala el formato en que se emiten las facturas como causa del problema. "Sabemos diseñar facturas para que se entiendan. “Sabemos diseñar facturas que se entiendan. Se puede hacer“ Entonces, si este documento el usuario no lo entiende, vamos a intentar que su diseño, su formato, su contenido se modifique para buscar su nivel de comprensión, porque se puede hacer". Según la comisión europea, el dato más importante es el precio kilovatio hora, y éste aparece en la segunda página y con letra pequeña.