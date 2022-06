El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, se ha mostrado "muy ilusionado" por que, finalmente, se vayan a poder celebrar las fiestas de San Fermín, tras dos años suspendidas por la pandemia.

Así lo ha expresado en declaraciones a los medios de comunicación durante su visita, junto con la Gerencia de Urbanismo, al baluarte de Parma, con motivo de fin de sus obras de rehabilitación. Una visita a la zona junto a la que salen los encierros que ha considerado un "símbolo: ya está todo en marcha y ahora lo que toca es culminar todas las actuaciones, que lleva su trabajo".

También ha deseado que sean unas fiestas "estupendas, que lo van a ser" a la vez que ha trasladado el mensaje a la ciudadanía de "disfrutar, pero con cabeza". Maya ha utilizado el lema de la campaña 'Disfruta con cabeza' que ha impulsado el Ayuntamiento para fomentar el ocio sano y responsable durante las fiestas y que estará especialmente presente en la Zona Joven.

Maya ha destacado que tiene "mucha ilusión porque, aunque son dos Sanfermines, son tres años ya que no tenemos nuestra querida fiesta". "Estamos todos muy ilusionados y estoy convencido de que van a ser unos Sanfermines estupendos", ha manifestado.

El alcalde espera que los colectivos de diversidad cultural acepten el traslado a Trinitarios

El alcalde se ha pronunciado sobre la polémica del traslado durante las fiestas de los colectivos de diversidad cultural de Antoniutti a Trinitarios. Aunque la medida ha recibido el rechazo de los grupos municipales de la oposición en el Ayuntamiento de Pamplona, EH Bildu, PSN-PSOE y Geroa Bai, el alcalde ha destacado que "les hemos dado una solución, creo que correcta".

Desde 2016, los colectivos de diversidad cultural ocupa la zona de Antoniutti durante los Sanfermines, donde presentan su programación musical complementado con food trucks. Ahora, el espacio volverá a acoger verbenas y puestos más tradicionales, como hacía antes de esa fecha. Maya ha explicado que "teníamos claro que queríamos que Antoniutti volviese a ser el espacio que era".

"El anterior gobierno municipal tomó la decisión de que fuera un espacio distinto, con esos colectivos, con esos foodtruck" que "lo que a mi me ha llegado es que no fue un espacio de éxito, la gente no valoró ese espacio", ha afirmado.

El alcalde cree que el lugar que les ha ofrecido a estos colectivos para las fiestas de este año es "atractivo". Sin embargo, su punto de vista no es compartido por todos y la oposición afirma que ha habido falta de transparencia en la cesión de de los espacios. También aseguran que el trato que se la ha dado a los colectivos de diversidad cultural "discriminatorio y excluyente".

Maya asegura que "ellos son muy libres de hacer sus valoraciones", pero que espera que "finalmente impere el sentido común y acepten esa propuesta".