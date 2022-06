Elecciones en Colombia

Cuando Gustavo Petro perdió las elecciones hace cuatro años frente a Iván Duque dijo que iba a hacer honor a los ocho millones de votos que recibió y que fueron absolutamente históricos para la izquierda colombiana. Entonces asumió el escaño de senador que le otorgaba la reforma política impulsada por el acuerdo de Paz con las FARC y desde entonces se ha dedicado a estar en campaña, sin mojarse mucho y observando como la popularidad del actual presidente caía en picado.



Primero fueron las protestas de 2019 contra las reformas laboral y pensional, apagadas por la pandemia. Pero un intento –fallido- de modificación fiscal que imponía por primera vez el pago de IVA por alimentos desencadenó en 2021 un estallido social como no se recordaba en Colombia. Y Petro, decidió cabalgar sobre el malestar para llegar a la Casa de Nariño, ofreciendo una alternativa centrada en los problemas que acuciaban a una población que, aún hoy, paga las consecuencias del coronavirus y que tiene enormes necesidades.

En sus más de tres décadas como político, Gustavo Petro casi siempre ha sido oposición . Su popularidad al denunciar los vínculos del estado con el paramilitarismo le permitió ser alcalde de la capital entre 2012 y 2015. Es su única experiencia de gobierno. Su proyecto de la ‘Bogotá humana’ fue para muchos una revolución en la ciudad. Para otros, un desastre. No faltaron las polémicas, pero entonces ya empezaba a rodearse de activistas como Gloria Flórez, histórica defensora de Derechos Humanos, que ejerció como mano derecha y secretaria de Gobernación.

Líderes sociales, amenazados y convertidos en políticos

Gustavo Petro ha prometido que si gana la Presidencia, lanzará una reforma del modelo productivo. Quiere que Colombia deje de depender tanto de sus exportaciones de petróleo y carbón (el 60% de lo que el país vende fuera) para potenciar una economía “descarbonizada”. Petro quiere que el ambientalismo sea seña de su gobierno y por eso incluyó en su coalición Pacto Histórico a activistas en defensa del entorno como Isabel Zuleta.

Esta veterana dirigente del Movimiento Ríos Vivos que plantó cara a la construcción de la megapresa Hidroituango explica a RTVE que lo más importante ahora es que Petro se implique en proteger a los líderes sociales. En lo que llevamos de 2022, han sido asesinados 86 y dice la futura senadora que en muchos casos “el estado es responsable del hostigamiento contra los que defienden derechos y medio ambiente”. Y un caso evidente del papel relevante que quieren darle a esos líderes sociales es que la activista Francia Márquez, que tuvo que dejar su hogar por las amenazas, es su candidata a la Vicepresidencia.

Zuleta explica además que la expectativa de movimientos como el suyo está en un cambio de gobierno después de haber participado en el estallido social que frenó buena parte de las iniciativas del presidente Iván Duque. Fue objeto de polémica cuando se publicó un vídeo en el que aseguraba “haber quemado” al candidato de centro Sergio Fajardo lo que desencadenó acusaciones de guerra sucia contra la campaña de Petro.

“Esa es una expresión que se dice habitualmente cuando un político no gana una elección. Yo expliqué que mi lucha contra Fajardo fue por su responsabilidad en el impacto destructivo que ha tenido Hidroituango y estoy segura de que si yo no fuera mujer y procedente de los movimientos sociales, no habría existido tal polémica. Contra eso sé que voy a tener que luchar”, afirma.

El fervor de Zuleta es propio de los recién llegados a la política que ahora deben cambiar de entorno. “El reto es pasar de la resistencia, del reclamo, de las calles, a la acción política y lo mejor que podemos hacer es que esas reivindicaciones se conviertan en votos por un cambio real”, nos dice María José Pizarro. Ella fue una de las primeras congresistas del germen de la nueva coalición hace cuatro años y acaba de convertirse en senadora. Antes, estuvo muchos años exiliada en Barcelona tras el asesinato de su padre Carlos, quien liderara la guerrilla M19 en la que militó Gustavo Petro. Aquella desmovilización fue crucial para redactar la Constitución de 1991 y que el hoy presidenciable dice querer cumplir.

"El asesinato de mi papá cuando era candidato presidencial y de muchos otros aspirantes dejó una generación progresista entera sin líderes. Por eso llevamos tanto tiempo gobernados por los mismos”, explica a RTVE. “Ahora se han formado nuevos liderazgos en las calles y queremos acompañar a Petro para que los ciudadanos sean los que cambien este país, no las élites de siempre”.

La senadora y activista colombiana María José Pizarro SANTIAGO BARNUEVO

En plena corriente feminista en América Latina, ella también ha tenido un papel relevante junto al Petro, al que a menudo se le ha acusado de machista. “Creo que Petro ha logrado responder a nuestras banderas. Sí hemos visto una evolución en él y las mujeres agradecemos que nuestros compañeros asuman también nuestras luchas. Lo que tenemos que tener claro es que hay muchos feminismos y es necesario respetarlos y defenderlos”.

La presencia de activistas, sin embargo, no va a ser fácil de encajar con los sectores políticos con los que Petro se ha aliado en esta campaña. “Por un lado, hay gente muy idealista que no sabe cómo funciona el proceso legislativo y por otros hay expertos en tejer alianzas para sacar adelante leyes. Ese equilibrio es un reto, pero creemos que podremos conseguirlo”, contaba bajo anonimato un miembro importante de la campaña.

Colombia vive estás elecciones pendiente de las urnas y de las calles. Esta semana se han producido detenciones de jóvenes a los que la Policía acusaba como posibles instigadores de protestas, según salgan los resultados. Incluso alguno ha evocado el ‘Bogotazo’, una gigantesca protesta que sumió a la capital en el caos en 1948, cuando el liberal Jorge Eliécer Gaitán fue asesinado siendo favorito a la Presidencia.

En el mismo punto donde fue disparado y donde varias placas recuerdan su memoria, las cosas están tranquilas. Personas que viven en la calle y vendedores ambulantes aparentemente se dedican a pensar en cómo van a pasar el día. Para Maria José Pizarro, los temores son infundados y asegura que el domingo 19 de junio votar por Petro es “votar contra aquellos que durante décadas precisamente han vivido de sembrar el terror en la sociedad”.