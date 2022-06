Elecciones en Colombia

Bucaramanga es estos días una ciudad tomada por Rodolfo Hernández. Mires donde mires, hay carteles de quien aquí conocen como ‘el Ingeniero’ o ‘el viejito’. En la capital del departamento de Santander, en el norte de Colombia, viven medio millón de personas. En la primera vuelta, el aspirante más sorprendente de esta campaña logró el 64 % de los votos. Rodolfo Hernández fue alcalde de esta ciudad durante cuatro años y goza de mucha popularidad.

“El ingeniero logró sacar a la politiquería de la Alcaldía y reducir la deuda”, asegura un hombre sentado en el Parque Santander de la localidad. “Aquí apoyamos a Rodolfo Hernández, porque santandereano vota santandereano”, dice. Anteriormente, el departamento solo había tenido una figura política capaz de soñar con la Presidencia, el fundador del Nuevo Liberalismo, Luis Carlos Galán, asesinado en 1989 por Pablo Escobar cuando era el favorito para ganar las elecciones.

A pesar de que el discurso político de ambos es bien diferente, los bumangueses los relacionan por su origen. Rodolfo Hernández es bien conocido por sus polémicas. La última fue decir que él recibiría “a la virgen santísima y a todas las prostitutas que vivan en su barrio” cuando le preguntaron por posibles alianzas políticas o señalar en su época de alcalde que él “se limpiaba el culo con la ley”.

Palabras que, sin embargo, no parecen mermar sus apoyos e incluso algunas los incrementan. Como aquel tortazo que le dio a un concejal de izquierdas, John Claro, en una escena grabada en vídeo que se ha convertido en meme y que es hoy un sticker de WhatsApp muy extendido en Colombia. “Yo fui a contestar unas preguntas que él me hizo a través de un ‘Facebook Live’ de forma indirecta. Le pedí una cita, fui y él perdió los papeles cuando le dije la verdad, que su hijo estaba implicado en asuntos corruptos con él en medio. Entonces, ocurrió lo que el mundo ha visto y que demuestra el tipo de persona que es Rodolfo Hernández, que no acepta la crítica y que sería un peligro para Colombia”, explica a RTVE en su casa.

Este veterano músico, que está implicado en la campaña de Gustavo Petro, avisa de que una victoria del exalcalde de Bucaramanga “sería dar una oportunidad a la mentira, el machismo, la misoginia, la megalomanía y la autocracia. Los dictadores dan golpes de estados y los autócratas se hacen elegir con una sonrisa”, asegura. La agresión a John Claro fue motivo para que la Procuraduría (una institución disciplinaria para funcionarios y cargos públicos) suspendiese a Hernández de su mandato y generando incluso problemas al agredido. “Por las calles y sobre todo en las redes sociales me han dicho de todo, incluso me han amenazado. Más aún ahora que la escena ha llegado a todo el mundo”, cuenta mientras reconoce que Hernández es un personaje popular en la ciudad.

Conexión con la identidad regional A la hora de buscar motivos de ese apoyo en la ciudad, a pesar de sus continuas polémicas y malos modos, muchos apuntan a la necesidad de buscar referentes políticamente incorrectos. "En cierto modo, Rodolfo Hernández conecta con la ciudadanía con esas frases chabacanas, las groserías, el mal genio y el humor tan extraño del personaje que está relacionado con la identidad regional y en eso él sí logró recuperar cierto orgullo de santandereano", explica a RTVE Camilo Cruz, profesor de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. "Él hizo fortuna como constructor aquí y lógicamente necesitó de los políticos, llegó incluso a financiar las campañas hasta que se dio cuenta de que no necesitaba a los partidos para acceder al poder político", asegura. "Y entonces se erigió como la persona que ganó a los políticos, llegó en un momento donde empezaban a ganar los sectores alternativos en las Alcaldías de toda Colombia y eso es algo que la gente le reconoce. También, el hecho de que durante su gobierno haya puesto en debate el modelo de ciudad que tenía que ser Bucaramanga". De hecho, sorprende ver en una ciudad de este tamaño varios rascacielos construidos recientemente. "Él cambió la forma de la planeación con una mentalidad de empresario inmobiliario", cuenta Camilo Cruz. Por no hablar de las 20.000 casas que prometió durante su campaña local y que nunca entregó.

Un partido político local con sueños nacionales Rodolfo Hernández fundó un movimiento, la Liga de gobernantes anticorrupción, que tiene su sede en un edificio colonial que ha bautizado con cierta rimbombancia como la ‘Casa Nariño’, casi el mismo nombre que guarda el palacio presidencial en Bogotá. En las pasadas elecciones legislativas del mes de marzo, la Liga apenas logró dos representantes en la Cámara de Bogotá por el Departamento, que serían en principio sus únicos apoyos en el Congreso. Una de ellas es Erika Sánchez, que defiende la pulcritud de Rodolfo Hernández a pesar de sus polémicas. “Aquí en Santander hablamos duro y las formas del ingeniero han conectado con los colombianos”, asegura en medio de un enorme ajetreo de voluntarios que acuden a la sede. Hacen fila para comprar carteles y pasquines de su bolsillo que luego distribuirán en la calle. “Este fervor hacía décadas que no se veía en Colombia”, asegura Sánchez. Casa Nariño, sede de la Liga de gobernantes anticorrupción fundada por Rodolfo Hernández SANTIAGO BARNUEVO