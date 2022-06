Los principales líderes de Compromís han cerrado filas este sábado en torno a la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, después de que el viernes rechazara dimitir tras su imputación judicial por la gestión del caso de abusos de su exmarido a una menor tutelada.

En un acto de partido celebrado en el jardín del Turia, el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha asegurado que "confía" y pone "la mano en el fuego" por la vicepresidenta del Consell, ha apostado por "reflexionar siempre" y ha avisado al presidente de la Generalitat, Ximo Puig: "Decisiones unilaterales, ni una".

Baldoví ha aludido al himno del Liverpool, "You'll never walk alone" ("Nunca caminarás solo"), y se ha dirigido a la vicepresidenta proclamando: "nunca caminarás sola, tu equipo caminará contigo", que ha recibido el aplauso de todos los asistentes.

Posteriormente, en declaraciones a los medios, el portavoz de Compromís en el Congreso ha considerado que durante el evento ha quedado "muy claro" el apoyo de la coalición a la vicepresidenta del Consell y ha añadido: "Si nos tocan a una nos tocan a todas".

Según ha afirmado, no cree que el Gobierno del Botànic esté "en riesgo" tras la imputación de Oltra y ha defendido que el electorado de la coalición "tiene claro" que la vicepresidenta "está sufriendo una persecución y que es inocente".

La situación judicial de Oltra, ha lamentado el alcalde, "tiene que ver en su lucha por muchas cosas, como la defensa de los derechos de muchas personas" y ha advertido a los que quieren ver "grietas" internas en el partido que "no se hagan ilusiones".

También el alcalde de Valencia, Joan Ribó , ha expresado "todo su apoyo" a Mónica Oltra y ha afirmado que el proyecto futuro de Compromís "no se puede hacer" sin la vicepresidenta: "Mónica es imprescindible en la coalición", ha insistido en varias ocasiones.

Oltra defiende su "integridad y honradez"

Mónica Oltra, encargada de cerrar el acto, ha iniciado su intervención, con la voz quebrada y visiblemente emocionada, con unas palabras hacia su madre, a su hermano y a sus hijos, ante los que ha defendido su "integridad" y honradez", y les ha dicho: "podéis estar tranquilos y salir a la calle con la cabeza bien alta".

Oltra ha asegurado en su discurso que lo que molesta a la ultraderecha y a la derecha es que los partidos de izquierdas "ponemos el foco en lo que otros quieren ocultar", y ha defendido las políticas desarrolladas por el Gobierno del Botànic en la Generalitat Valenciana en materia de servicios sociales, la cultura o la sanidad pública.

Ha criticado asimismo, en relación con su imputación, el mensaje "peligroso" que se está trasladando a la sociedad de que "todo es punible" y alguien "tiene que pagarlo con la cárcel", ya que a su juicio "rompe" el lazo de comunicación de los responsables políticos con el ciudadanos y crea una sociedad "odiosa".

"Nos lo estamos jugando. El Botànic no es Botànic si no está Compromís", ha añadido, al tiempo que ha advertido: "el Botànic sin Copromís es García-Page". Y a los militantes de Compromís les ha dicho: "me tenéis aquí para ganar el tercer Botànic".