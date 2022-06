Vêra Jourová forma parte del equipo de Ursula von der Leyen en el ejecutivo comunitario. Es la vicepresidenta encargada de Valores y Transparencia, que lo abarca prácticamente todo en la Unión Europea actual. De hecho, su visita a España se produce tan solo unas semanas antes de que Bruselas publique, con recomendaciones, su último informe sobre el Estado de Derecho en los 27.

Jourová, en conversación con Europa 2022, desvincula el desembolso de los Fondos de Recuperación a reformas como la pendiente del CGPJ en España y destaca el papel que deberían tener las mujeres en las tomas de decisiones. Sobre su mesa, muchos asuntos de calado, en un tono distendido y cercano, pero especialmente serio a la hora de abordar la invasión rusa de Ucrania.

Pregunta.- El sistema judicial es clave para la democracia. Bruselas sigue muy de cerca la situación del sistema judicial en cada uno de los países de la UE. En España estamos pendientes de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y siempre existe el miedo a que, por ejemplo, los Planes de Recuperación puedan estar en peligro...

Respuesta.- El sistema judicial no es tan importante para Bruselas como lo es para los ciudadanos españoles y para el resto de estados miembros. Por eso estamos hablando con los países de sus sistemas judiciales. Nosotros ofrecemos apoyo y fondos para su digitalización, por ejemplo. Sobre lo que me pregunta: el Plan de Recuperación, cuyo objetivo es ayudar en estos tiempos poscovid, no está directamente relacionado con el sistema judicial, a no ser que existan condiciones previas como en el caso de Polonia. Cuando desembolsemos dinero bajo unas condiciones que buscan corregir el sistema judicial. nos centramos en los 27, los comparamos y nos fijamos en si los fondos comunitarios están suficientemente protegidos. En cuanto al Plan de Recuperación de España, no creo que existan esas condiciones.

P.- Ha hablado de Polonia. Hay mucha preocupación en Bruselas por parte del Ejecutivo comunitario en torno a ciertas políticas sociales y de derechos humanos. No solo en Polonia, también en Hungría.

R.- Nosotros tenemos unas normas y unos principios en la Unión Europea que deben ser respetados por todos los estados miembros. Principalmente se debe respetar el Estado de derecho, que quiere decir que el que gana unas elecciones no ha de dominarlo todo. El poder político está llamado a gobernar, no a controlar a los jueces, a los medios, a la sociedad civil o las libertades académicas. Disponemos de principios que responden a los derechos fundamentales y a la protección de la gente que tiene dificultades, con especial atención a las minorías. Y siempre que detectamos una tendencia, que hay una discriminación que no es atendida por el Estado, actuamos. Por supuesto que es un dolor de cabeza, quizás no solo para Bruselas, sino para mí misma, que tengo todos estos asuntos sobre la mesa. Disponemos de diferentes herramientas con las que reaccionar. Lo mejor es mantener un diálogo honesto y abierto con los estados, un diálogo que, si no funciona, lleva a la Comisión a poner en marcha algún procedimiento, por ejemplo, ante la Corte Europea de Justicia. Yo prefiero, ante todo, el diálogo. Porque al final se trata de gente real, de los ciudadanos... y creo que deberíamos todos hacerlo mejor.

P.- La hemos visto muchas veces en el Parlamento Europeo, hablando y defendiendo la igualdad. La igualdad es uno de los pilares de la "era Von der Leyen". Estos días, ha estado con la vicepresidenta del gobierno, Nadia Calviño, y recordamos que hace unas semanas se salió de una foto precisamente porque no había mujeres. ¿Qué opina? Y, sobre todo, ¿hay un camino que se ha emprendido del que no hay vuelta atrás?

R.- Si fuéramos listos, como sociedad deberíamos dar más responsabilidad y poder a las mujeres. Creo fervientemente que si las mujeres compartieran los deberes y las obligaciones -también desde los puestos de dirección y desde los altos puestos de la política- el mundo sería un lugar mejor para vivir. Europa sería un mejor lugar para vivir. Cada una de las mujeres que trabajamos en política hemos utilizado métodos propios para atraer la atención ante esta demanda de que debería haber más mujeres en la toma de decisiones. Ursula von der Leyen es mi primera jefa, ¿puede creerlo? A mi edad. Y soy mayor de lo que parezco (risas). Pero ella ha sido mi primera jefa. Y tengo que decir que admiro su valentía y su resolución ante toda clase de crisis, ya sea la de la COVID o la de la guerra. Hay gente que dice que las mujeres somos volubles, incapaces de decidir, no lo suficientemente fuertes... están equivocado, miren a Ursula.

P.- No puedo dejar de preguntarle por la guerra de Ucrania que ha cambiado todo. Ahora estamos hablando más de las consecuencias que de la guerra en sí. ¿Es verdad que en la Unión Europea hemos visto una unidad que no habíamos visto antes? ¿Cómo lo ha vivido desde la vicepresidencia de la Comisión Europea?

R.- Cuanto más grande sea la crisis, mayor debe ser la integración. Con la COVID incluso los euroescépticos se dieron cuenta del enorme problema que todos compartíamos y que teníamos que resolver juntos. Ahora está la guerra y esa situación que Putin ha conseguido: que estemos más unidos, que Suecia y Finlandia se unan a la OTAN, que Dinamarca se quiera adherir a la política común de defensa, que estemos tomando decisiones radicales con las sanciones, que estemos enviando armas a Ucrania, que es absolutamente necesario y es lo primero que tenemos que hacer. Nunca hubiera creído que enviar armas a algún sitio llegara a ser un imperativo. No es tiempo de pacifismo. es tiempo acción.

Durante los tres días de su visita en España, Vêra Jourová, ha mantenido reuniones con miembros del gobierno español, con los presidentes del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, con el Defensor del Pueblo y con responsables de grupos de medios de comunicación. También ha tenido la oportunidad de encontrarse con organizaciones de la sociedad civil, con quienes ha abordado el tema de la violencia de género, y ha participado en la sesión del Comité de Justicia del Congreso de Diputados.