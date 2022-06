El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha ordenado a Rusia que no se lleve a cabo la ejecución de un ciudadano marroquí, condenado a muerte en la separatista república popular de Donetsk junto a dos británicos por luchar contra las fuerzas rusas, y ha recordado que Moscú sigue vinculada a las sentencias del TEDH hasta el 16 de septiembre.

