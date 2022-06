Las familias del colegio público Miguel de Unamuno, en el barrio madrileño de Arganzuela, han logrado una victoria judicial contra la cocina fantasma instalada puerta con puerta junto a este centro educativo. El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de Madrid ha considerado, tras una denuncia de la Asociación de Familiares de Alumnos, que la concesión de la licencia no se ajusta a derecho, ya que incumple la normativa urbanística y carece de informe jurídico y ambiental.

La sentencia, fechada el 24 de mayo y a la que ha tenido acceso RTVE.es, considera que Ayuntamiento no aplicó todos los instrumentos de control requeridos e incumplió la normativa zonal de usos. La apertura de esta nave con 12 cocinas industriales junto a un colegio con 900 alumnos despertó la oposición de madres y padres del centro, así como de las asociaciones vecinales. Además de presentar la demanda judicial que ahora han ganado, las familias se movilizaron con una recogida de firmas y cartas al Defensor del Pueblo.

Ahora esperan que el Consistorio de José Luis Martínez-Almeida no recurra la sentencia, que no es firme. "Confiamos en que, cuando el Ayuntamiento tiene en su mano que esta pesadilla termine, que no recurran la sentencia y nos permitan seguir con nuestras vidas en una calle en la que no haya basuras, humos, tráfico incesante, olores y ruidos", ha señalado en RNE Noelia Cabezas, portavoz de la AFA que presentó la denuncia.

El equipo de Gobierno local prepara una modificación de la normativa urbanística para que no se puedan instalar cocinas industriales en espacios de más de 350 m² en barrios residenciales, por lo que las familias consideran que estas cocinas, de más de 600 m², "estarían obligadas a cerrar de manera definitiva" en todo caso.