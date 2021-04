"¿Te imaginas que debajo de tu casa te meten 38 cocinas industriales?", pregunta indignado Luis Ángel, vecino del barrio madrileño de Prosperidad. Es precisamente lo que ha ocurrido en el patio de la manzana en la que vive, donde además se ha instalado una chimenea de siete pisos de altura para dar salida a los humos de todos estas ‘dark kitchens’ o cocinas fantasma.

La "madre de todas las chimeneas", como la define otro residente, se ha convertido en todo un símbolo de la expansión de este pujante negocio. Estas cocinas invisibles, sin restaurante físico y que solo abastecen a repartidores, son el efecto colateral del auge de la comida a domicilio a raíz de la pandemia y han puesto en pie de guerra a miles de vecinos en grandes ciudades.

El proyecto de Prosperidad es uno de los más polémicos en Madrid, ya que las casi 40 cocinas que ha instalado la empresa Cooklane afectarían a unas 700 personas, aunque Luis Ángel advierte de que el impacto puede ser mayor en una "zona residencial donde hay un hospital y dos colegios en menos de 150 metros".

En el barrio de Arganzuela, también en la capital, otro proyecto para instalar 12 cocinas industriales junto a un colegio Miguel de Unamuno ha despertado las críticas de las familias de los más de 900 alumnos afectados. "Están poniendo pared con pared una fábrica al lado de un colegio", denuncia Noelia, madre de un niño de cuatro años que va a esta escuela y de otro de dos que pronto lo hará. Lamenta que la empresa haya situado cuatro chimeneas para la salida de humos a la altura del patio de infantil.

La polémica ante la instalación de estas cocinas, un sector que mueve en España alrededor de 700 millones de euros, ha llevado al Ayuntamiento de Barcelona a imponer una moratoria a las licencias de actividad. La intención del consistorio de Ada Colau es "proteger la restauración local" y "evitar molestias a los vecinos" mientras se estudia el impacto de este tipo de negocios. Madrid, por su parte, no se plantea una medida similar, pero quiere adaptar el Plan General de Ordenación Urbana para dar cabida a esta actividad.

Tanto ella como los vecinos que protestan contra el proyecto de Prosperidad aclaran que no están en contra de este tipo de actividad, pero creen que se deberían instalar en zonas industriales alejadas de barrios residenciales. Luis Ángel cree que las empresas se instalan en estos barrios para "ahorrarse la logística a costa del bienestar de la gente".

Una de las que ya está operando, con más de 20 cocinas, es la de la calle José Calvo, en el barrio de Tetuán . Aquí "empiezas oliendo a churrasco y acabas oliendo a fabada" , critica Aurelio, vecino de la zona. "Estoy medicada y me cuesta dormir", reconoce Yolanda López, miembro de la Plataforma de Afectados por las cocinas de José Calvo. Asegura que esa calle era antes tranquila, mientras que ahora el ruido de camiones y motos de reparto ha alterado su calidad de vida.

“Estoy medicada y me cuesta dormir“

Madrid niega que haya un 'boom'

Desde el consistorio que dirige José Luis Martínez-Almeida niegan que haya un ‘boom’ de estas cocinas, ya que solo se han concedido diez licencias, y planean limar los efectos más nocivos –como el tráfico de motos-, en una modificación del Plan General de Ordenación Urbana, vigente desde 1997, y que estaría lista este año

No está sobre la mesa una moratoria general ni la creación de una licencia específica para estas cocinas, que actualmente usan la de elaboración y venta de platos preparados. Vecinos afectados reclaman un cambio en la normativa para adaptarla a los nuevos tiempos, donde la comida a domicilio se extiende imparable en las grandes ciudades.

Además de las molestias por los olores y el ruido, denuncian el impacto en la hostelería de proximidad. "Hablan de dar trabajo, pero es mentira. Se van a cargar el negocio de cercanía, el de la gente que paga impuestos en Madrid", comenta Luis Ángel, quien cree que las cocinas industriales llevarán a una "homogeneización" de la oferta gastronómica en la ciudad.

Otro riesgo, que ya se está produciendo a pesar de que las cocinas de Prosperidad no están aún en marcha, es la devaluación de las viviendas. "No hay quien venda esto, cualquiera que se entere de que hay 38 cocinas abajo no compra esto ni por la mitad de precio", asegura Rodríguez.