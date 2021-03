Les 'dark kitchen' o cuines fantasma que inquieten els veïns

Dos projectes de cuines fantasmes o dark kitchens inquieten els veïns de Barcelona. Una d'elles al carrer Felipe de Paz del barri de les Corts ja està construïda. Els veïns van denunciar que l'Ajuntament havia donat permís per la instal·lació i després d'una inspecció tècnica, el mateix consistori va paralitzar les obres perquè no es corresponien a la llicència d'obres menors que havia sol·licitat l'empresa promotora.

Els veïns expliquen que la instal·lació està preparada per acollir 40 cuines, però té espai habilitat per augmentar-les fins a 120. Denuncien que la proximitat de la instal·lació al veïnat, amb una xemeneia extractora al costat dels pisos, i les característiques del negoci destinat al repartiment dels menjars preparats en aquestes cuines, fa inviable la ubicació en aquesta zona.

Sense llicència específica

Reclamen que, com activitat industrial, s'ubiqui en un altre tipus d'ubicació. Ara, el promotor haurà de sol·licitar la llicència d'obres majors corresponent i, en paral·lel, acreditar el tipus d'activitat que hi vulguin fer amb la documentació i informes pertinents. Però l'Ajuntament de Barcelona admet que no existeix el concepte urbanístic ni administratiu de 'cuina fantasma' i, per tant, no hi ha llicència per aquest tipus d'activitat concreta. Només l'ordenança municipal d'activitats sí que distingeix l'activitat de 'plats preparats, obrador i cuina industrial per a l'elaboració, sense servei al públic', que es va tipificar per a cuines centrals de restaurants o per a elaboració de menjars per a col·lectivitats (escoles, hospitals, etc.).