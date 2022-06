Galicia ten 15.000 vivendas de uso turístico habilitadas pola Xunta, que algúns concellos queren frear

Legalidade

Unha recente sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia obrigou a pechar un destes aloxamentos por carecer de licenza municipal. Só unha trintena das setecentas rexistradas en Santiago teñen esta habilitación, segundo o Concello. O resto, asegura, teñen que pechar e xa abriu 350 expedientes de disciplina urbanística.

“A Xunta non podería estar inscribindo unha actividade económica que precisa desa licenza “

“Para nós está clarísimo. A Xunta de Galicia non podería estar inscribindo, como así o fixo durante moitos anos, unha actividade económica que precisa desa licenza e que é imprescindible aquí e en calquera sitio”, indica Mercedes Rosón, concelleira de Urbanismo de Santiago.

Pero desde Aviturga rebaten esa postura. Defenden que abonda coa inscrición no rexistro autonómico, creado en 2017, e critican o intento de sentar xurisprudencia en base a cuestións particulares.

“Temos outras sentenzas a favor das vivendas de uso turístico dictadas polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia“

“Xurisprudencia só sentan as sentenzas do Tribunal Supremo. É certo que é unha referencia importante, pero xa temos outras sentenzas a favor das vivendas de uso turístico dictadas polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia”, di Óscar Soneira.



O Concello de Santiago aprobará antes de que remate o ano unha modificación do seu plan de urbanismo para limitar as vivendas de uso turístico a baixos ou primeiras plantas de edificios residenciais e fóra do casco histórico. O que si permitirá é o alugueiro vacacional un máximo de dous meses ao ano, como economía colaborativa. É o que fai a familia de Beatriz Torres. Xa ten un piso non ensanche compostelán e agora está reformando outro para alugalo a estudantes durante o curso e a turistas en xullo e agosto. “Ningún estudante quere un piso durante doce meses ao ano, quéreno dez meses. O que viamos é que os dous meses de verán eran perdidos. Así que cando apareceu a posibilidade da vivenda de uso turístico pareceunos unha oportunidade”, asegura Beatriz Torres. Esta propietaria agarda a que o concello publique a nova normativa para dar de alta o segundo piso e confía en poder seguir operando co primeiro.