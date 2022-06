Ser apátrida es vivir entre las tinieblas; vivir en la búsqueda constante de un respaldo legal; convivir con la no pertenencia a ninguna nacionalidad. Todos los sueños se reducen a conseguir una documentación, una identidad legal; aunque sólo sea para indicar la carencia de nacionalidad, o lo que es lo mismo, que se es “apátrida”. Ese reconocimiento, si bien alejado de los derechos de ciudadanía, es la salida de la clandestinidad, la solución que marca la senda al disfrute del derecho a ser y existir, del derecho a poder viajar, trabajar y acceder a la sanidad y la educación.

La Agencia de Naciones Unidas para el Refugiado (ACNUR) informa de que 4,3 millones de personas en todo el mundo son apátridas o de una nacionalidad indeterminada. Sergio Chekaloff tardó 74 años en saber que pertenece a esta categoría. “Por lo menos murió con un documento y pudimos darle un entierro digno, pues durante muchos años vivió sin saber a qué Estado acudir para obtener un pasaporte”, explica a RTVE.es su hija Tamara.

Segio nació en 1946 en Ereván, capital de la actual Armenia, en un continente sacudido por la Segunda Guerra Mundial. Era hijo de un ruso cosaco, pertenecían a una minoría eslava que en la época de la Unión Soviética fue perseguida. El padre de Sergio vivía en un campo de refugiados en Wilhelmsthal, Alemania Oriental, y allí conoció a quien sería madre de Sergio. “Tenía una partida de nacimiento alemana, pero no se le reconocía la nacionalidad porque, si bien su madre era alemana, en aquellos tiempos las mujeres alemanas casadas con extranjeros no transmitían la nacionalidad”, expone Tamara.

Después de un tiempo en Alemania, sus padres decidieron marchar a Marsella y desde allí embarcaron en el Rena rumbo a Argentina, un viaje que duró 23 días. Vivieron en el país latinoamericano durante muchas décadas. Sergio no contaba con un pasaporte cuando llegó a Buenos Aires, pero fue documentado con la tarjeta de extranjero que a la postre le permitiría vivir y trabajar en Argentina sin mayores complicaciones. “Él no podía salir del país ni votar”, asegura Tamara. Se casó y trabajó de camionero. Sus hijos, de mayores, emigraron a Ibiza y él consiguió después un título de viaje argentino que le permitió reunirse con ellos en España.

Este mes de junio, un juzgado en el País Vasco ha dictado una sentencia pionera en la que se reconoce la nacionalidad española a una niña que nació en una patera a la deriva. Llegó con su madre camerunesa en 2018. Al caducar la documentación provisional, la niña no pudo renovarla. “Las autoridades de Camerún le exigían volver al país para registrar el nacimiento de la pequeña o hacerlo en su consulado en Marruecos , todo ello, con previa pericial de análisis de ADN para demostrar que la madre es camerunesa ”, explica Francisco Ortiz , experto de ACNUR en materia de apátrida. La niña, sin pasaporte, no podía viajar a ningún lugar, por lo que la única alternativa era pedirle la nacionalidad española. Sería una resolución, si no se recurre, que evitaría que la menor "permanezca en el limbo de la apatridia". De hecho, desde esta Agencia de las Naciones Unidas subrayan la necesidad de prevenir y resolver la apatridia infantil.

De repente descubre que se encuentra en un limbo legal y que ningún Estado le puede documentar. Desde que llega a España en 2008, Sergio se queda encerrado en una isla . Vuelve a contactar con las autoridades alemanas que insisten en que no es ciudadano suyo pese a haber nacido en su territorio; la embajada de Rusia alega que, antes, debe residir siete años en su territorio para otorgarle la nacionalidad; para Armenia , ni sus apellidos ni su familia constan en ningún archivo; y Argentina responde que si bien sus hijos son sus ciudadanos, él no lo es ni puede serlo.

Sentencia del Supremo sobre los saharauis

Al solicitar el estatuto de apátrida, se dio cuenta de que no tenía derecho a nada. “No podía hacer nada, ni siquiera matricularme para estudiar. Me mudé a Madrid para preguntar de cerca”, asegura, pues la Oficina de Asilo y Refugio se ubica en la capital. “Sentía que estaba en tierra de nadie y que mi vida se paralizaba”, añade. Encontraba trabajos a los que no podía aplicar por no tener autorización de empleo. A diferencia de los solicitantes de asilo que, con la tarjeta (roja) de solicitantes del estatuto se les permite trabajar, los apátridas, pese a tener una tarjeta de identidad (verde), no cuentan con permiso de trabajo, solo se les permite la estancia.

El caso de Maimuna, además, es paradójico puesto que sus padres nacieron en territorio español, cuando el Sahara era la provincia Nº 53 de España; sin embargo, meses después de la salida de España de ese territorio, España anuló los DNIs de los saharauis por Real Decreto, lo que les condenó a la apatridia como única vía para documentarse en España.

Para Maimuna, el reconocimiento del estatuto de apátrida fue la solución a todos sus problemas, al fin pudo matricularse en el módulo de trabajo social que quería y en estos momentos está cursando el segundo de carrera de Educación Social. “Estudio y trabajo en una organización de mujeres sin hogar”, concluye orgullosa. “En el caso de los saharauis, lo que hubo fue una interpretación del Tribunal Supremo que empezó a dictar sentencias en las que reconocía el Estatuto de apátrida en determinados casos, y a partir de ese reconocimiento por parte del Tribunal Supremo, las autoridades españolas cambiaron el criterio y desde entonces empezaron a reconocer ese estatuto de apátrida”, argumenta Ortiz.

Según ACNUR se ha dado un aumento de 158.200 personas en comparación con 2020. En el mismo donde aclaran que la cifra global es una estimación, ya que se trata de muchas personas que no constan en los registros oficiales, por lo que no es posible contar con datos fiables y se plantean “desafíos para abordar la apatridia y abogar por soluciones”, explica el abogado. En muchos países, aún no se contempla esta condición en la legislación. “En 2021 Albania, Chile, Colombia y Turkmenistán aprobaron leyes que regulan la apatridia y garantizan los derechos consagrados en la Convención sobre la Apatridia de 1954”, afirma.