Avui és el Dia Nacional del Llenguatge de Signes catalana i espanyola. A Mallorca s'ha commemorat aquest dia per donar a conèixer la importància de la comunicació amb persones sordes i sord-cegues. A les Balears, la Federació de Persones Sordes vol reivindicar, en un dia com avui, la necessitat de fer més accessible la vida a les persones que no es poden comunicar a través de la veu.

“"Fan falta més intèrprets. L'ampliació d'aquest servei ens facilita la vida a les persones sordes"“

Els intèrprets faciliten la comunicació Des de la Federació, volen donar a conèixer la necessitat del llenguatge de signes i de la transcendència que suposa per a persones sordes i sord-cegues. Així, poder mostrar actituds de tolerància i empatia entre els ciutadans. El Dia Nacional del Llenguatge de Signes és una ocasió per recordar el paper fonamental que juguen per a la transmissió d'idees, la relació personal i l'intercanvi de coneixement. Al FSIB ofereixen cursos per aprendre la llengua de signes i així acabar amb les barreres comunicatives. Encara reclamen més intèrprets perquè no s'ha d'aturar de fer feina mai i continuar formant a les persones. Recorden la dificultat que han patit els dos anys de pandèmia. La mascareta va ser un problema per a la comunicació de les persones sordes i el seu dia a dia es complicava molt. Qualsevol situació habitual com ara anar a comprar a una botiga, suposava una dificultat afegida. En el moment que retiraren l'obligatorietat del tapaboques, es va facilitar molt més la comunicació per ells. “"La pandèmia ens va perjudicar molt. Per la nostra comunicació ha estat molt dur, vàrem viure una etapa molt dolenta"“