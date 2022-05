Nins sords: millor sense mascareta

L'obligatorietat de la mascareta va ser una mesura a la qual ens vàrem haver d'adaptar. Però, per les persones sordes suposà una barrera comunicativa important. Fa gairebé un mes que els nins ja no han de dur la mascareta dins l'aula. Una gran notícia, sobretot, pels alumnes amb problemes auditius. Dur el tapaboques durant un any i mig ha perjudicat el desenvolupament educatiu dels infants d'entre 3 i 16 anys amb una diversitat funcional auditiva.

216 infants en etapa educativa han patit molt l'ús de la mascareta a les aules Marcos Díaz, n'és un exemple. Ell és un nin de dotze anys que estudia al Col•legi El Temple de Palma. Té una discapacitat auditiva de quasi el 100%. Des que va començar la pandèmia ha fet un esforç extra per entendre als seus companys i professors. “"No entenia bé als meus companys i em posava trist. No podia llegir els llavis"“

Segons la Fundació ASPAS (Associació de Pares de Persones Sordes), la mascareta afecta la comprensió de les persones sordes en un 30%. Un dels motius és que els sons aguts no poden filtrar-se amb normalitat i aquests, són els encarregats de matisar les diferents sonoritats i facilitar la comprensió.