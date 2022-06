'Jurassic World: Dominion', un previsible pero entretenido autohomenaje a la saga

Jurassic World: Dominion (Colin Trevorrow), es una entretenida película de aventuras que cierra la segunda trilogía de los dinosaurios de Spielberg y que, a la vez, rinde un autohomenaje a toda la saga. Una idea que no es nueva (lo acabamos de ver en Spider-Man: No Way Home, que reunía a los tres actores que han interpretado al trepamuros), pero que siempre funciona, ya que atrae a varias generaciones, desde las que vieron la trilogía original (que comenzó en 1993) a las que han disfrutado de esta última.

Y es que da gusto ver juntos a actores de la talla de Laura Dern, Sam Neill, Jeff Goldblum Chris Pratt y Bryce Dallas Howard. Y cada una de esas generaciones se quedará con el grupo de actores con el que creció. Nosotros lo tenemos claro: preferimos a Dern, Neill y Goldblum. Pero la química entre ambos grupos funciona muy bien.

Aunque los grandes protagonistas de la función siguen siendo los mismos: los velociraptores y el Tyrannosaurus Rex. Mira que han incorporado dinosaurios nuevos en las últimas películas, algunos más grandes y supuestamente más terribles que el Rex, pero ninguno de ellos ha conseguido eclipsar a estas dos especies que tan buenos momentos nos han deparado durante la saga y que protagonizan las escenas más espectaculares de esta secuela, como una persecución por las calles de una ciudad.

01.23 min 'Jurassic World Dominion' reune a los protagonistas de las seis entregas de la saga

Una película con grandes intérpretes, buenos personajes y algunas escenas espectaculares, pero que, desgraciadamente no nos sorprende en ningún momento. Si Jurassic World (Colin Trevorrow, 2015) nos sorprendía por la relación de Chris Pratt y los velocirraptores; y Jurassic World: El reino caído (J.A. Bayona, 2018) por ser un cuento gótico y por ese final en el que los velocirraptores se colaban en una mansión victoriana y perseguían por los pasillos a los protagonistas... desgraciadamente en Jurassic World: Dominion todo nos suena, ya lo hemos visto antes.

Algo en lo que tienen mucho que ver los continúos homenajes a la propia saga (con planos calcados de la primera entrega) o a otros clásicos de dinosaurios como El valle de Gwangi (Jim O'Connolly, 1969) o el inevitable King Kong (Merian C. Cooper y Ernest B. Schoedsack, 1933).

Fotograma de 'Jurassic Park: Dominion'

Destacar también que estos dinosaurios son mucho menos terroríficos que los de la película original de Spielberg o incluso que los de las dos primeras entregas de esta trilogía actual. Y que deben pasar mucha hambre, ya que apenas se comen a la gente. Otra señal de que los tiempos han cambiado y el cine cada vez se centra en el público más infantil y juvenil.

A pesar de esa falta de originalidad, no se puede negar que Jurassic World: Dominion es un gran espectáculo que combina aventuras, humor, buenos actores y muchos, muchos dinosurios, por lo que es ideal para disfrutar en familia y, sobre todo, para verlo en los cines, ya que, por muy grande que sea la tele de vuestras casas, los dinosaurios no se verán (ni se oirán) como en la gran pantalla.