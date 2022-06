La coordinadora general de la Alcaldía de Madrid, Matilde García, ha admitido ante el juez que contactó con el comisionista Luis Medina, investigado por supuesta estafa al Ayuntamiento en la compra de mascarillas, "como uno más" aquellos meses de pandemia, y ha negado haber informado de este asunto al regidor José Luis Martínez-Almeida.

García, mano derecha del alcalde, ha negado tajantemente este viernes haber dado ninguna orden o indicación en relación a los contratos de compraventa de material sanitario que investiga el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, según han informado a Efe fuentes jurídicas, en relación con la causa en la que figuran como imputados los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño.

El juez Adolfo Carretero ha citado como testigo a la coordinadora general de la Alcaldía de Madrid, Matilde García Duarte, al ser la persona que facilitó al primo de José Luis Martínez Almeida el correo genérico para trasladárselo a Luis Medina en el caso de la compra de mascarillas.

La investigación trata de esclarecer cómo fue el contacto entre los empresarios investigados y el Ayuntamiento para la compraventa de material sanitario.

García niega haber informado a Almeida

Durante su declaración ante el juez Adolfo Carretero, Matilde García ha admitido que contactó con Luis Medina que, según el magistrado, se embolsó junto a Luceño 6,6 millones de dólares en comisiones por estos contratos, pero ha garantizado que lo hizo "como uno más", porque en aquellos momentos intentaba hablar con todos los que hacían ofrecimientos al Consistorio.

Tras mantener dicha conversación telefónica, Matilde García ha dicho que recibió un correo de la coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos, Elena Collado, en el que ésta ratificaba que los empresarios renunciaban a las comisiones y que "había que darles una medalla", según ha explicado a los medios la letrada de la acusación popular que ejerce Más Madrid, Nuria Zapico.

Matilde García, según las mismas fuentes jurídicas, ha asegurado que no tuvo ninguna intervención en el proceso de contratación porque no era su competencia y que no dio ninguna indicación para que se contratase a nadie.

La coordinadora general de la Alcaldía de Madrid ha admitido la conversación que mantuvo sobre este asunto con Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde y con quien ha dicho tener una amistad desde hace 15 años, si bien ha asegurado que no informó al alcalde porque le pareció intrascendente, dado que en aquellos momentos morían más de 500 personas al día, explican las fuentes.