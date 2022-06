Dinamarca apoya adherirse a la política común de seguridad y defensa de la UE

"Una abrumadora mayoría de daneses ha votado "sí" a eliminar la excepción en defensa. Eso significa que ahora Dinamarca podrá participar en la cooperación europea sobre defensa y seguridad.

Estoy muy contenta", ha dicho la primera ministra socialdemócrata, Mette Frederiksen. Frederiksen sostuvo que, con el resultado de este referendo, su país ha enviado una señal "muy clara" a sus aliados y al presidente ruso, Vladímir Putin, y que "quizás" nunca antes Dinamarca se ha mostrado tan unida con respecto a la UE.

Similares palabras ha empleado el líder de la oposición, el liberal Jakob Ellemann-Jensen, cuyo padre, Uffe Ellemann-Jensen, como ministro de Exteriores danés, ha tenido que negociar con Bruselas hace tres décadas la adopción de un modelo especial para Dinamarca.

"Esta es una victoria por la unión, por la libertad", ha asegurado el líder liberal, que ha hablado también de "clara señal" a Rusia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dado la bienvenida en su cuenta en Twitter, al "fuerte mensaje de compromiso a nuestra seguridad común enviado por el pueblo danés".

“I welcome the strong message of commitment to our common security sent by the Danish people today.



Denmark’s expertise on defence is much valued.



I am convinced that both Denmark and the EU will benefit from this decision.



We are #StrongerTogether“