Els conductors d'autobús exigeixen millores laborals

Els conductors d'autobús no volen fer feina a les Balears per les males condicions laborals. És el que manifesten des del Sindicat Autònom de Transport (SATI). Fa mesos que els empresaris del sector manifesten la seva preocupació entorn de omplir les plantilles, però des del sindicat desmenteixen que el problema sigui la manca de treballadors sinó l'empitjorament de les condicions laborals els darrers anys.

Els professionals no volen tornar després de la pandèmia

Abans de la pandèmia, els empresaris tenien més demanda que oferta, però dos anys després la situació ha canviat. El sector es segmenta en dos grups diferents: el transport discrecional que fa referència als conductors d'autobús escolar, d'excursions o xàrters d'aeroport i el transport regular de viatgers. Des del sindicat exposen les dificultats pròpies de cada grup.

“"Ara que les empreses necessiten conductors i diuen que pagaran el que toquen, la gent no vol tornar perquè és una feina dura"“

Molta oferta i poca demanda

La patronal sosté que la demanda de feina en el transport discrecional ha descendit perquè els treballadors fa anys que denuncien l'empitjorament de les condicions a les empreses. Durant els dos anys de pandèmia, en el qual el sector estava aturat, molts professionals s'han especialitzat en una altra feina. Els que abans eren conductors expliquen que han renunciat a la feina quan l'empresa s'ha posat en contcacte amb ells.

“"Quan arriba la primera nòmina, els conductors nous decideixen deixar la feina"“

En el transport regular de viatgers, com és el TIB, la situació és similar. En temporada alta necessiten més professionals però les jornades sense descans i sous moderats. El sindicat explica que el Govern han contractat nous conductors joves, però que després de rebre el seu primer sou, demanen els quinze dies a l'empresa perquè no els hi compensa. Exigeixen a les empreses és millorar urgentment les condicions laborals, així les plantilles estaran cobertes aquesta temporada d'estiu.