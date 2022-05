Més de 1.000 persones a Balears pateixen esclerosi múltiple

Avui es celebra el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple, una malaltia autoimmunitària que afecta el sistema nerviós central i la qual el malalt va perdent progressivament la mobilitat. És coneguda com la malaltia de les mil cares i la pandèmia també ha passat factura als pacients. Unes 1.100 persones són diagnosticades a les illes. L'Associació Balear d'Esclerosi Múltiple (ABDEM) treballa en la visibilització, ajuda a les persones que ho pateixen i a les seves famílies.

L'esclerosi múltiple és una malaltia cara

Els diagnosticats no només adapten la seva vida, sinó també la seva casa. Els domicilis han d'estar modificats per una bona mobilitat del pacient i això suposa un cost extra. Segons ABDEM la malaltia és molt cara i les ajudes que reben són mínimes. Per això, molta gent no es pot costejar material necessari per conviure amb la malaltia. L'esclerosi múltiple suposa per al pacient controlar molts factors del teu dia a dia, per conviure amb la malaltia de la millor manera possible.