La encefalomielitis miálgica o síndrome de fatiga crónica, es también conocida como EM/SFC. Se trata de una de las enfermedades incurables más invalidantes. Los afectados no tienen energía ni para llevar a cabo las mínimas actividades diarias. La mayoría de los médicos no suelen dar con su diagnóstico.

“Los enfermos tienen reservas muy bajas de energía y no pueden tolerar el esfuerzo“

Esta dolencia es la gran desconocida y los enfermos que la sufren son estigmatizados como depresivos o enfermos mentales. Aunque la investigación ha avanzado poco en los últimos 40 años, la pandemia ha empujado a la ciencia debido a que los síntomas a largo plazo del COVID-19 son similares a los que sufren los enfermos de EM/SFC.

Una vida sin energía

Sonja Khol tiene 39 años y padece EM/SFC desde hace ocho. Tuvo una infección glandular de la que se restableció, pero enseguida surgieron otras infecciones víricas y nunca volvió a recuperar la salud. A estos síntomas le siguieron graves problemas intestinales, bronquitis, ardor en los pulmones y especialmente el cansancio, con el que cada vez se le hace más difícil vivir. "Estoy segura de que algo dentro de mi cuerpo ha traspasado un umbral y ha hecho que esta enfermedad sea irreversible", explica resignada Sonja.

Dolor y un tremendo cansancio es lo que experimenta casi a diario Aileen Braun. Tiene solo 17 años y desde los 14 sufre esta enfermedad. "Hasta el más mínimo esfuerzo es demasiado para mí", cuenta con dificultad. Sus padres viven desconcertados porque ven cómo va perdiendo su vida. "No paraba de hacer deporte, que ahora no pueda ni siquiera bailar, es muy triste", asegura su madre.

“Me falta el aire porque no tengo fuerza para expandir mis pulmones“

"Lo que caracteriza a esta enfermedad es el hecho de que los enfermos tienen reservas muy bajas de energía y no pueden tolerar el esfuerzo", explica Carmen Scheibenbogen, hematóloga e inmunóloga del hospital Charité de Berlín. Fue precisamente ella quien diagnosticó a Ralf Lipke. Durante 10 años, este exdetective de 58 años transitó por las consultas de diferentes médicos con diagnósticos tan variados como inciertos. "Me falta el aire, porque no tengo fuerza para expandir mis pulmones. Ni siquiera puedo completar una frase sin respirar profundamente", afirma Ralf, desesperado.

La doctora Sheibenbogen es una de los pocos científicos que investigan esta dolencia en todo el mundo. Según ella, "se trata de una afección en la que el sistema inmunitario juega un papel importante. En la mayor parte de los casos esta incapacitante afección comienza con una infección que activa el sistema inmunitario que ya no es capaz de parar".

“Esta incapacitante afección comienza con una infección que activa el sistema inmunitario “

El virólogo de la Universidad Julius-Maximilians de Wursburgo, Bhupesh Prusty, apunta en la misma línea: "Hemos descubierto que los virus del herpes, en particular el herpesvirus humano seis y el virus Epstein Barr, son los candidatos más interesantes que pueden contribuir al desarrollo de esta enfermedad".